Cat S32-smartphone is valbestendig tot 1,8 meter en kost 299 euro

Cat Phones heeft tijdens de CES de S32 geïntroduceerd. Deze smartphone is valbestendig tot in ieder geval een hoogte van 1,8 meter en gaat 299 euro kosten. Vorig jaar bracht de fabrikant ook al de duurdere S52-telefoon uit, die wat betere specificaties heeft.

Volgens Cat Phones is de Cat S32 een stevige smartphone die stof- en waterdicht is met een ip68-certificering, die getest is bij een val van 1,8 meter hoogte op een stalen ondergrond. Ook is de telefoon onder water op 1,5 meter getest, voor de duur van 35 minuten.

Het 5,5"-scherm, dat een beeldverhouding van 18:9 en vermoedelijk een resolutie van 1440x720 pixels of lager heeft, is volgens de fabrikant beschermd tegen krassen door DragonTrail Pro Glass. Het touchscreen is ook te gebruiken met natte vingers of handschoenen.

De Cat S32 bevat een Mediatek Helio A20 MT6761D-soc, die over vier ARM Cortex-A53-cores beschikt die op maximaal 1,8GHz draaien. In de telefoon is 3GB ram aanwezig, en 32GB aan opslagruimte die uit te breiden is met micro-sd-geheugenkaartje. De accu heeft een capaciteit van 4.200mAh.

Het besturingssysteem van de telefoon is Android 10, maar een upgrade naar versie 11 komt ook beschikbaar volgens de fabrikant. Op het vlak van de camera's is er een 13-megapixelexemplaar aan de achterkant en een 5-megapixelcamera aan de voorkant. De S32 kost 299 euro en komt beschikbaar vanaf het tweede kwartaal van dit jaar.