Cloudpunk-maker kondigt cyberpunkachtige levenssimulator Nivalis aan

Ion Lands, de studio achter Cloudpunk, werkt aan een nieuwe levenssimulatiegame. In Nivalis runnen spelers een eigen bedrijf in een cyberpunkachtige stad. De game komt beschikbaar voor pc's. De releasedatum is nog niet bekend.

De game wordt volgens ontwikkelaar Ion Lands een 'slice of life'-simulator, waarin spelers het dagelijkse leven in de cyberpunkachtige stad Nivalis ervaren. Spelers kunnen in het spel hun bedrijfje laten groeien. Dat begint klein, bijvoorbeeld met een noedelkraam, maar spelers kunnen later restaurants en nachtclubs runnen. Gaandeweg kunnen ze vrienden en vijanden maken, appartementen kopen en inrichten, gaan vissen en verliefd worden, vertelt de ontwikkelaar in een trailer.

De game krijgt een vergelijkbare artstyle als Cloudpunk, met voxels en veel neonverlichting. Nivalis krijgt daarnaast een realistisch weersysteem en een dag- en nachtcyclus. Het is niet bekend wanneer de game uitkomt, maar Ion Lands vertelt wel dat de game voor de pc beschikbaar komt via Steam en de Epic Games Store. De game wordt uitgegeven door 505 Games.