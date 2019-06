Tweakers Podcast #62 - Peperdure Mac Pro, een gekke E3 en onzichtbare selfiecams

In deze aflevering blikken we zowel terug als vooruit. Terugblikken doen we naar Apples WWDC persco, waarin opvallend veel nieuwe dingen getoond werden. Vooruitblikken doen we naar gamebeurs E3, waar een aantal grote namen dit jaar ontbreken.

Zo heeft Sony ervoor gekozen de E3 over te slaan, waardoor Microsoft het rijk alleen heeft om uit te pakken met de volgende Xbox-generatie. Of ze dat echt zullen doen is nog niet bekend, maar het lijkt gameredacteuren Jurian en Paul wel heel gek al we hier niet meer over zullen horen. En dan niet alleen over een nieuwe Xbox, maar ook over welke rol Microsofts gamestreamingdienst in dat plaatje zal spelen. Verder delen Jurian en Paul naar welke games ze het meest uitkijken en wat hun verwachtingen zijn voor de andere grote spelers op gaminggebied.

Arnoud weet sinds kort werk en privé op zijn telefoon veel beter te scheiden dankzij een app genaamd Island. Hoe dat precies in elkaar steekt is zijn highlight van deze week. Jurian is verder blij dat betalen met nfc eindelijk ook festivals bereikt heeft en Wout vraagt zich af of het design van telefoons met de introductie van selfiecamera's in het scherm nog meer eenheidsworst wordt, zeker omdat veel mensen de achterkant verbergen met een hoesje.

Van Apples WWDC-keynote bespreken we de opvallendste aankondigingen, waaronder natuurlijk de peperdure, maar ook enorm krachtige nieuwe Mac Pro, die vol met technisch vernuft lijkt te zitten. Ook het bijbehorende XDR-scherm passeert de revue en Arnoud laat zijn licht schijnen over wat de verschillende aankondigingen op softwarevlak betekenen voor iOS, macOS en de relatie tussen deze twee.

00:20 Opening

01:40 Weg met muntjes op festivals dankzij NFC

04:37 Arnoud scheidt werk en privé met de Island-app

09:30 Paul werkt aan een geheim bouwprojectje

11:49 Maken selfiecamera's in het scherm smartphones nog meer hetzelfde?

16:39 Team telefoonhoesjes versus telefoonstickers

20:25 Het wordt een gekke E3 dit jaar, zonder Sony

23:05 Wat gaat Microsoft tonen van de nieuwe Xbox?

26:04 Hoe kan Microsoft de achterstand op PlayStation inhalen?

31:10 Microsofts plannen rondom streaming

34:55 Wat kunnen we van Nintendo verwachten?

36:49 Waar kijken Jurian en Paul het meest naar uit?

39:23 Apple komt na vijf jaar eindelijk met een nieuwe Mac Pro

42:19 Voor wie is de nieuwe Mac Pro gemaakt?

50:02 Bij een peperdure pc hoort een peperduur beeldscherm

53:03 In de toekomst draaien iOS-apps ook op macOS

56:38 De iPad begint nog meer op een laptop vervanger te lijken

58:38 R.I.P iTunes

1:00:50 Sneakpeek

