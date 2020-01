Micron begint met sampling ddr5-geheugenmodules voor datacenters

Micron is begonnen met het uitdelen van samples van ddr5-geheugen. Deze rdimm-modules moeten volgens Micron tot 87 procent meer bandbreedte leveren ten opzichte van ddr4. Micron levert de modules vooralsnog alleen aan datacenters.

De ddr5-modules die Micron levert, zijn gebaseerd op een '1Znm-procedé', dit is een 10nm-classprocedé met afmetingen van 10nm tot en met 13nm. Volgens Micron moet ddr5 'ruim 85 procent prestatiewinst opleveren' ten opzichte van ddr4-geheugen, waarmee waarschijnlijk wordt gedoeld op de toename in effectieve bandbreedte. Ook moeten de modules betrouwbaarder functioneren en minder stroom verbruiken: de vdd van ddr5-geheugen wordt verlaagd naar 1,1V. Bij ddr4 lag de vdd op 1,2V. Bovendien moet de geheugendichtheid van ddr5 opgehoogd worden naar maximaal 64Gbit.

De toename in effectieve geheugenbandbreedte van ddr5 tegenover ddr4. Afbeelding uit Microns whitepaper

Ddr5 moet de dubbele hoeveelheid geheugencapaciteit en -bandbreedte krijgen van ddr4. De snelheid van ddr4 rangeert volgens de Jedec-standaard van 1600 tot 3200MT/s. Bij ddr5 wordt dit opgehoogd naar 3200-6400MT/s. Op een snelheid van 3200MT/s levert ddr4-geheugen een effectieve bandbreedte van 16,79GB/s per channel, terwijl dit bij ddr5-geheugen op eenzelfde snelheid opgehoogd wordt naar 22,81GB/s. Dat is een toename van 36 procent. Ddr5-geheugen levert op 4800MT/s een bandbreedte van 31,36GB/s per channel, wat neerkomt op een toename van 87 procent tegenover ddr4-3200.

Micron geeft nog geen indicatie wanneer we ddr5-geheugen beschikbaar komt voor consumenten, aangezien er nog geen consumenten-cpu's op de markt zijn die de standaard ondersteunen. Tegelijkertijd werkt Intel aan processors voor datacenters met ddr5-ondersteuning. Deze Sapphire Rapids-cpu's moeten in 2021 uitkomen. Ook het Chinese bedrijf Zhaoxin werkt aan cpu's die ddr5 moeten ondersteunen. Deze chips moeten ook in 2021 op de markt komen. De plannen van AMD op dit gebied, zijn nog onbekend.