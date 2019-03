Linux 5.1 rc1 is vrijgegeven

De eerste releasecandidate van Linux Kernel 5.1 is verschenen. De update betreft voor een groot deel driverwijzigingen. Standaard is nu Intel Fastboot geactiveerd bij gebruik van Intel Skylake en latere processors.

Het verschijnen van Linux Kernel 5.1 rc1 is aangekondigd door Linus Torvalds. Hij spreekt van een doorsnee release wat omvang betreft en zo'n zestig procent wordt ingenomen door drivers. Hij noemt met name de driverondersteuning voor de Goya-accelerator van Habana Labs om deeplearningberekeningen te versnellen. Torvalds verwacht meer ondersteuning op dit gebied te zien.

Nieuw is verder dat Intel Fastboot de default is bij systemen met Intel Skylake-processors of latere modellen voor soepelere bootprocedures. Ook is er ondersteuning voor hdcp 2.2 en zijn er wat wijzigingen met betrekking tot de Spectre-kwetsbaarheden doorgevoerd.

Tenslotte is er ondersteuning voor het arm-deel van de Bitmain-soc, maar nog niet voor de risc-v-core, en is er ondersteuning voor de arm-processors Socionext Milbeaut, NXP i.MX8QuadXPlus en enkele Renesas-modellen, somt Phoronix op.