Tweestapsverificatie op cPanel was te omzeilen met bruteforceaanval

Er zit een kwetsbaarheid in cPanel waarmee het mogelijk is tweestapsverificatie van accounts te omzeilen. Er zat geen limiet op het aantal 2fa-codes dat kon worden geprobeerd in het controlepaneel, waardoor via een bruteforceaanval een code kon worden gegenereerd.

De kwetsbaarheid zit volgens de ontwikkelaars in versies 92, 90 en versie 86, en in oudere versies van cPanel & WebHost Manager. Het lek werd ontdekt door beveiligingsonderzoekers van Digital Defense. Het lek maakte het mogelijk om de tweestapsverificatie van cPanel-accounts te omzeilen. De software is populair en wordt op miljoenen websites gebruikt om het beheer van websites en de gebruikers daarvan te regelen. CPanel wordt voornamelijk gebruikt bij hosting- en resellerproviders die de software bij hostingpakketten aanbieden.

Volgens de onderzoekers van Digital Defense was het mogelijk de tweestapsverificatiecodes te bruteforcen. Een fout ingevoerde code werd niet gevalideerd als een verdachte inlogpoging, waardoor een aanvaller een onbeperkt aantal 2fa-codes kon uitproberen. Omdat die doorgaans bestaan uit zes cijfers kon dat relatief snel gebeuren. Wel moesten aanvallers daarvoor eerst ook de credentials van de gebruiker in bezit hebben.

De onderzoekers hebben de bug doorgegeven aan cPanel. Dat heeft inmiddels patches uitgebracht. De bug is gerepareerd in versies 11.92.0.2, 11.90.0.17 en 11.86.0.32. De onderzoekers raden gebruikers aan hun tweestapsverificatie niet uit te zetten als tijdelijke oplossing, maar om websitebeheerders te vragen cPanel te updaten.