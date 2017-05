Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 14:45, 46 reacties • Feedback

Het IsraŽlische bedrijf StoreDot claimt dat twee Aziatische accufabrikanten begin volgend jaar beginnen met de massaproductie van een accu voor smartphones die binnen vijf minuten opgeladen zou zijn. Welke smartphonemakers de technologie gaan gebruiken is niet bekend.

Een topman van StoreDot wil tegen de BBC niet zeggen met welke fabrikanten StoreDot een contract heeft gesloten voor het gebruik van de technologie. StoreDot claimde in 2014 nog dat de accu's in dertig seconden opgeladen zouden zijn, maar de modellen die in productie gaan hebben vijf minuten nodig volgens het bedrijf. Accu's van smartphones hebben nu veelal anderhalf uur of meer nodig voor ze volledig opgeladen zijn.

Analist Ben Wood van CCS Insight spreekt zijn twijfels uit over de claim, vooral omdat het gaat over accutechnologie. Met het debacle rond de Galaxy Note 7 in het achterhoofd zullen smartphonemakers eerst goed willen experimenteren met de technologie voor ze het in producten zetten die ze uitbrengen.

Het bedrijf beweert de verbeterde prestaties te behalen door het gebruik van organische materialen in plaats van zware metalen als cadmium. Door snelle laadtijden zouden lege smartphone-accu's voor veel gebruikers minder problematisch zijn dan nu het geval is.

Terugkijken: StoreDot-demo uit 2014