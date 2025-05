Heise: oplichters frauderen ook met harde schijven uit Seagate IronWolf-series

Er wordt naar verluidt ook gefraudeerd met harde schijven uit de Seagate IronWolf- en IronWolf Pro-series. Tot dusver werden alleen exemplaren uit de Exos-productreeks als fraudeschijven aangemerkt. Tweakers heeft de claims over IronWolf-schijven niet kunnen verifiëren.

Meerdere lezers van het Duitse Heise beweren tegenover de website dat er fraude geconstateerd is met nasschijven uit de IronWolf- en IronWolf Pro-series. Het zou gaan om modellen met 8 en 16TB opslagruimte. Het medium zegt niet hoeveel lezers dit melden.

Op het Tweakers-forum zijn sinds de ontdekking van de hdd-fraude tientallen meldingen van frauduleuze harde schijven gemaakt, maar voor zover bekend gaat het alleen om exemplaren uit de Exos-serie. Enkele gebruikers, waaronder Hendrik55 en reinier68, hebben hun IronWolf-schijven wel gecontroleerd en zeggen geen tekenen van fraude te hebben opgemerkt.

De IronWolf-reeksen van Seagate zijn bedoeld voor nassystemen van consumenten, terwijl de Exos-series gericht zijn op bedrijven, bijvoorbeeld voor cloudopslag. Als de beweringen van de Heise-lezers kloppen, zijn naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer consumenten slachtoffer van de fraude.

Begin februari 2025 werd bekend dat meerdere tweakers in Nederland een ogenschijnlijk nieuwe harde schijf van Seagate kochten bij een Nederlandse webshop. Op basis van de Smart- en FARM-data, twee diagnostiektools voor hdd's, konden zij achterhalen dat deze schijven niet nieuw waren, maar al tienduizenden uren gebruikt bleken te zijn. Tweakers schreef een uitgebreid artikel over de fraude en sprak daarvoor met Seagate en betrokken webshops. Vooralsnog is het niet duidelijk hoe de gebruikte schijven in omloop zijn gekomen.