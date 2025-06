Weg van big tech

'Woow woow woow'. Mijn gezinsleden naast me op de bank konden er niet over uit. Het was de finale van het WK voetbal voor mannen en Frankrijk en Argentinië vochten in Qatar een loeispannend duel uit. Ergens tussen de comeback van Frankrijk en de verlenging had ik mijn eigen 'woow woow'-moment. Ik tikte 'localhost:8080' in de browser in en warempel: een set-upscherm voor Nextcloud verscheen in mijn browser. De eerste keer dat het lukt, voelt misschien niet helemaal hetzelfde als scoren in een WK-finale, maar euforisch was ik zeker wel.

Mijn eerste webserver voor thuisgebruik was geen Raspberry Pi of oude desktop. Nee, het is een apparaat dat weinig stroom verbruikt, standaard op Linux draait en waarvan ik er best een paar nog heb: het is een oude telefoon. De eigen Nextcloud-server is de volgende stap om minder afhankelijk te zijn van grote techbedrijven.

Afgelopen jaren heb ik meer van die stappen gezet. Daarover heb ik geregeld verteld in onze podcast, onlangs nog, maar die ervaringen heb ik nog niet eerder gebundeld. Dit is geen review of lijstje met aanbevelingen: er zijn plekken op internet waar je veel meer informatie kunt vinden over de gebruikservaring en features van de besproken tools. Het is meer een verhaal over hoe ik dat heb gedaan en waarom en waar ik tegenaan liep. Ook heb ik de hulp van onze community ingeroepen, met een forumtopic, om te vragen hoe anderen met deze zoektocht bezig zijn, wat zij gebruiken en waarom.