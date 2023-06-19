Software-update: qBittorrent 4.5.4

qBittorrent logo (80 pix) Versie 4.5.4 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn verschillende downloads beschikbaar. Zo kan er voor libtorrent 1.2 of 2.0 worden gekozen, en of de gebruikersinterface van Qt5 of Qt6 gebruikmaakt. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Fixed:
  • Allow to disable confirmation of Pause/Resume All
  • Sync flag icons with upstream
WebUI:
  • Fix category save path

Versienummer 4.5.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website qBittorrent
Download https://www.qbittorrent.org/download.php
Bestandsgrootte 35,43MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-06-2023 18:46
10 • submitter: shaswin

19-06-2023 • 18:46

10

Submitter: shaswin

Bron: qBittorrent

Update-historie

10-07 qBittorrent 5.2.3 0
16-06 qBittorrent 5.2.2 2
26-05 qBittorrent 5.2.1 10
04-05 qBittorrent 5.2.0 14
20-11 qBittorrent 5.1.4 5
11-'25 qBittorrent 5.1.3 12
07-'25 qBittorrent 5.1.2 3
06-'25 qBittorrent 5.1.1 39
04-'25 qBittorrent 5.1.0 20
04-'25 qBittorrent 5.0.5 7
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qBittorrent

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (10)

-Moderatie-faq
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John Stopman 19 juni 2023 20:35
Er is nog geen portable version van deze release. Dat wordt dusch ff deze link in de gaten houden ;)
jack_007 @John Stopman20 juni 2023 19:27
Lees dit draadje (https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/465) ff door.
Het is voldoende om qbittorent.exe uit de installer exe te halen en te kopiëren naar een directory naar keuze. Werk al jaren zo met qbittorent.
Commandor1961 19 juni 2023 19:17
nog geen dark/blackmode in de app
xReborn @Commandor196119 juni 2023 20:04
Ik gebruik dit zelf al en tijdje

https://draculatheme.com/qbittorrent
Commandor1961 @xReborn19 juni 2023 21:14
dit werkt goed.
slechtvalk 19 juni 2023 23:20
Ik gebruik de laatste 32 bit versie. Brengt dat veiligheidsrisico's met zich mee?
John Stopman @slechtvalk20 juni 2023 12:30
Op termijn wel (denk ik). Ik zou op deze nieuwste versie van qBittorrent overstappen ;)
slechtvalk @John Stopman20 juni 2023 17:15
Ik heb helaas Windows 10 32 bits versie.
Jdewit 19 juni 2023 19:01
Gebruik t al weer heel wat jaartjes. Toen utorrent bloatware werd hierop overgestapt
Yzord 20 juni 2023 01:18
Gewoon Transmission nemen. De no BS torrent client.

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