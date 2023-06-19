Versie 4.5.4 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn verschillende downloads beschikbaar. Zo kan er voor libtorrent 1.2 of 2.0 worden gekozen, en of de gebruikersinterface van Qt5 of Qt6 gebruikmaakt. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

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