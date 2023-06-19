Julia is de naam van een high-level, high-performance dynamische programmeertaal voor numerieke wiskunde. Het bevat onder andere een krachtige compiler, distributed parallel execution en een uitgebreide library van wiskundige functies. De kern van Julia wordt onder de MIT-licentie uitgegeven, terwijl verschillende libraries andere licenties gebruiken, zoals gpl, lgpl en bsd. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 1.9.1 is kort geleden uitgekomen en hierin treffen voornamelijk bugfixes en kleine verbeteringen aan.

Julia 1.9.1 has been released As a patch release, 1.9.1 contains no new features or breaking changes, only bug fixes, documentation improvements, and performance improvements. You can see the list of commits included since 1.9.0 here. We recommend that anyone currently using 1.9.0 upgrade to 1.9.1.