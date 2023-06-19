Ik ben R-gebruiker en ik zie de laatste tijd zo wel eens Julia voorbij komen voor statistische/economische/data science-achtige toepassingen. Wat voor grote voordelen heeft Julia tegenover R (of Python)?
Hoofdstuk 1 docs:
https://docs.julialang.org/en/v1/
Because Julia's compiler is different from the interpreters used for languages like Python or R, without direct C dependency, you may experience that Julia's performance is unintuitive at first. If you experience that something is slow, they highly recommend reading through the Performance Tips section before trying anything else. Once you understand how Julia works, it's easy to write code that's nearly as fast as C.
Julia is een taal die o.a. ontstaan is om de uitdaging aan te gaan om de handling van digitale wetenschappelijke notaties sterk te vereenvoudigen. Een klassiek computertalen-probleem, zoals ook @keraton
waarneemt, en m.n. bekent bij gebruikers van producten als LaTeX, SPSS, Wolfram, Matlab en dergelijke software. Denk ook aan wiki's en het .svg format.
Mijn inziens hebben alle moderne en succesvolle talen deze problematiek min of meer verbeterd t.o.v. de situatie in het vorige Millenium. De welbekende frameworks, waarin Python, academisch gezien een mega rol speelt.
Ook is dat meer een UTF-8 iets dan het taal-aspect, m.n qua impact op en evolutie van computertalen. Maar de toepassing blijft een niche, absoluut gezien een enorme kloof, m.n. academisch van aard, hoewel het aantal nerds en geeks wel groeit door interesse in data-science automatisering (en scherm-verslaving).
En het antwoord op je vraag is voornamelijk subjectief en persoonlijk, en voor velen ook nog puur speculatief.
Ben je een goede programmeur? Wat voor problemen wil je oplossen? Bevalt de syntax van R/Python? Welke workflows kunnen jouw inziens beter?
Of beter: wat bevalt er niet aan je huidige R/Python skills/setup en/of aan de mogelijkheden die de talen en het ecosysteem je bieden?
Je kan ook ff de MIT course "computational thinking"
doorlopen:
https://computationalthinking.mit.edu/Spring21/
Kom je terug om je ervaringen te delen?
[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 31 juli 2024 05:53]