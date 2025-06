Julia is de naam van een high-level, high-performance dynamische programmeertaal voor numerieke wiskunde. Het bevat onder andere een krachtige compiler, distributed parallel execution en een uitgebreide library van wiskundige functies. De kern van Julia wordt onder de MIT-licentie uitgegeven, terwijl verschillende library's andere licenties gebruiken, zoals gpl, lgpl en bsd. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 1.10.4 is uitgekomen en de aankondiging daarvan ziet er als volgt uit:

Julia version 1.10.5, the fifth patch release in the 1.10 series of releases, is now available. Binaries are available via Juliaup and at https://julialang.org/downloads for macOS (Intel and M-series processors), Windows (32- and 64-bit), glibc Linux (x86, x86_64, AArch64, and PowerPC), and FreeBSD (x86_64). Unfortunately, musl Linux binaries are not currently available for this release.

As a patch release, 1.10.5 contains no new features or breaking changes, only bug fixes, documentation improvements, and performance improvements. You can see the list of commits included since 1.10.4 here. We recommend that anyone currently using a prior 1.10.x release upgrade to 1.10.5.