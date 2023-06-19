Software-update: mIRC 7.73

mIRC logo (75 pix) Er is een nieuwe uitgave van irc-client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.73 has been released!
This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including:
  • Updated OpenSSL library to v3.0.9.
  • Updated CA root certificates cacert.pem file.
  • Fixed Do Not Disturb bug that caused mIRC to crash/freeze.
  • Improved how the keep channels open feature works in different contexts.
  • Fixed /cnick auto-color as * parameter bug.
  • Extended SASL authentication to support IRCv3 >=400 byte base64 chunks.
  • Added /drawsave -v[pgj] switch to save bitmap to &binvar in different formats.
  • Added $encode()/$decode() 'v' switch to support Z85 encoding.
  • Improved Find dialog in Scripts Editor.
  • Fixed while/if script parser bugs.
  • Added support for IRCv3 standard-replies capability.
  • Extended numerics 338 and 344 to handle different ircd formats.
In total, there have been over 40 changes since the last release. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.

mIRC screenshot (620 pix)

Versienummer 7.73
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website mIRC
Download https://www.mirc.com/get.php
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-06-2023 06:55
13 • submitter: shaswin

19-06-2023 • 06:55

13

Submitter: shaswin

Bron: mIRC

Update-historie

25-06 mIRC 7.84 9
16-11 mIRC 7.83 29
10-'25 mIRC 7.82 16
04-'25 mIRC 7.81 14
02-'25 mIRC 7.79 39
11-'24 mIRC 7.78 3
06-'24 mIRC 7.77 34
01-'24 mIRC 7.76 23
08-'23 mIRC 7.75 13
08-'23 mIRC 7.74 16
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mIRC

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (13)

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breezie 19 juni 2023 09:51
Ik gebruik tegenwoordig KVIrc. Doet alles wat ik er van verlang en is gratis in tegenstelling tot mIRC.
diedie2 @breezie19 juni 2023 16:35
euh, mIRC is niet gratis dan?
breezie @diedie219 juni 2023 16:49
Nee. Een licentie voor 1 gebruiker kost 20$.
Je kan mIRC wel tijdelijk testen door telkens een nag-screen weg te klikken bij het opstarten, maar eenmaal die testperiode verlopen is kan je het programma niet meer gebruiken tenzij je je licentie ingeeft.
diedie2 @breezie19 juni 2023 17:10
hm, moet zijn dat ik vroeger andere bronnen gebruikte dan :Y) , was dat echt compleet vergeten. :+
Jeffrey87 19 juni 2023 07:19
Ik vind het zo leuk om te zien dat deze IRC client na jaren nog steeds wordt ondersteund.

Ik heb mIRC sinds 1996 gebruikt, en in een latere fase zelfs nog veel geëxperimenteerd met scripts.
maqish @Jeffrey8719 juni 2023 07:37
inderdaad.. Het ziet er ook nog ongeveer hetzelfde uit als pak hem beet 11 windows generaties geleden.

Was een leuke tijd vroegah.. Maar dat kan ook komen omdat ik toen tiener was en het leven allemaal makkelijker was en dit 1 van de weinige vormen van directe communicatie was met mensen met dezelfde interesse.
Bulkzooi @maqish20 juni 2023 02:57
Was een leuke tijd vroegah.. Maar dat kan ook komen omdat ik toen tiener was en het leven allemaal makkelijker was en dit 1 van de weinige vormen van directe communicatie was met mensen met dezelfde interesse.
Wat zou je zeggen dat je Task Manager in 1 scherm het aantal actieve services liet zien? En dan met een toepasselijke naam benoemt?

Ik denk dat Win 8.1 toch wel een omslagpunt was. Toen zo'n beetje de Nokia's van het toneel verdwenen ten faveure van Android en de HTC's die de wereld by-storm veroverden en het ene na het andere model uitpoepte.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 09:39]

CMG 19 juni 2023 07:56
Dat zijn nog eens goede oude herinneringen :) Ik weet nog dat ik naar RedHat 5.3 probeerde over te stappen heeeeeel lang geleden, maar dat ik niet zonder mIRC, FlashFXP en Visual Studio kon leven 🤣
maqish @CMG19 juni 2023 08:00
De tijd dat je nog een linux distro moest kopen, met mooie doos en boekjes :)
Bulkzooi @CMG19 juni 2023 21:41
Dat zijn nog eens goede oude herinneringen :) Ik weet nog dat ik naar RedHat 5.3 probeerde over te stappen heeeeeel lang geleden, maar dat ik niet zonder mIRC, FlashFXP en Visual Studio kon leven 🤣
En bsplayer, putty, winamp, WinRAR en winscp. En ook ICQ, om de reden die @maqish aangeeft. En aangezien de torrent apps een hele evolutie hebben ondergaan heb ik ook eeuwen aan de Kazaa/eMule gezeten. Notepad++ was ook onontbeerlijk op Windows, vooral voor HTML.

Tja, dat was als je C++ gewend was. Als je JAVA deed had je ofc een andere setup. Ik kom overigens van een Pascal setup en mijn alltime favo OS is MS Dos 3.22. Visual Studio zie ik als een secondair, complementair product van Windows. Maar al die IDE's zijn bloated geworden. Ow, Beyond Compare is ook zo'n classic. Onmisbaar sinds het product geboren was.

Good old days, days of renown. Lol, mijn bronnen waren meestal glossy computer magazines, soms zelfs Duitstalige. En ik zelf ben altijd een soort stille aanbidder van de Opera browser gebleven. Zeker in de tijd van www.portableapps.com

Anyway, mIRC is een classic uit de toolkit. Bijna zo universeel als cURL. Toen moest de ISV nog service-packs en zo slipstreamen en zorgen voor unattended installs anders was je ook zo een week kwijt met download & (de)installatie perikelen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 09:39]

plastikman 19 juni 2023 07:51
quakenet :D
MagicByte @plastikman19 juni 2023 11:12
slaps @plastikman around a bit with a large trout
NorMath 19 juni 2023 21:17
Goede tijden @QuakeNet, veruit beste scripts waren NoNameScript en LeuteScript

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