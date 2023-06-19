Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.73 has been released!

This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including: Updated OpenSSL library to v3.0.9.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Fixed Do Not Disturb bug that caused mIRC to crash/freeze.

Improved how the keep channels open feature works in different contexts.

Fixed /cnick auto-color as * parameter bug.

Extended SASL authentication to support IRCv3 >=400 byte base64 chunks.

Added /drawsave -v[pgj] switch to save bitmap to &binvar in different formats.

Added $encode()/$decode() 'v' switch to support Z85 encoding.

Improved Find dialog in Scripts Editor.

Fixed while/if script parser bugs.

Added support for IRCv3 standard-replies capability.

Extended numerics 338 and 344 to handle different ircd formats. In total, there have been over 40 changes since the last release. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.