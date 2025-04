Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.76 has been released!

This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including: Updated to Visual Studio 2017 to compile mIRC.

Updated OpenSSL library to v3.0.12.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Fixed switchbar vertical scrollbar buttons not being visible on Windows 11.

Added support for larger GUI icons for high resolution monitors.

Fixed notify list MONITOR event parsing to handle events without hostnames.

Fixed numeric 324 bug when parsing date range.

Enabled Control Flow Guard runtime security checks.

Fixed /toolbar -p bug that was not freeing memory correctly.

Fixed typing notifications bug in parted/kicked channel windows.

Added tab completion suffix option to Keys dialog. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.