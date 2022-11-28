Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.72 has been released!

This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including: Added support for big float calculations using MAPM library.

Fixed script parser bug when handling non-while/if { } brackets.

Updated zlib library to v1.2.13.

Fixed !. command prefixes used infront of while/if commands affecting following command.

Added identifiers $cbrt(), $log2(), $powmod(), $modinv(), $gcd(), and $lcm().

Changed confirm paste in a single line editbox to only warn if the line contains CRLF characters.

Fixed script popup menu in menubar not working in fullscreen mode.

Updated OpenSSL library to v1.1.1s.

Changed $totp()/$htop() to improve parameter validation and support longer timestep and digits.

Changed how $bfind().regex matches against a &binvar.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Updated TagLib library to v1.13. In total, there have been over 20 changes since the last release. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.