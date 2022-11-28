Software-update: mIRC 7.72

mIRC logo (75 pix) Er is een nieuwe uitgave van irc-client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.72 has been released!
This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including:
  • Added support for big float calculations using MAPM library.
  • Fixed script parser bug when handling non-while/if { } brackets.
  • Updated zlib library to v1.2.13.
  • Fixed !. command prefixes used infront of while/if commands affecting following command.
  • Added identifiers $cbrt(), $log2(), $powmod(), $modinv(), $gcd(), and $lcm().
  • Changed confirm paste in a single line editbox to only warn if the line contains CRLF characters.
  • Fixed script popup menu in menubar not working in fullscreen mode.
  • Updated OpenSSL library to v1.1.1s.
  • Changed $totp()/$htop() to improve parameter validation and support longer timestep and digits.
  • Changed how $bfind().regex matches against a &binvar.
  • Updated CA root certificates cacert.pem file.
  • Updated TagLib library to v1.13.
In total, there have been over 20 changes since the last release. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.

mIRC screenshot (620 pix)

Versienummer 7.72
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website mIRC
Download https://www.mirc.com/get.php
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 28-11-2022 15:17
27 • submitter: 1DMKIIN

28-11-2022 • 15:17

27

Submitter: 1DMKIIN

Bron: mIRC

Update-historie

25-06 mIRC 7.84 9
16-11 mIRC 7.83 29
10-'25 mIRC 7.82 16
04-'25 mIRC 7.81 14
02-'25 mIRC 7.79 39
11-'24 mIRC 7.78 3
06-'24 mIRC 7.77 34
01-'24 mIRC 7.76 23
08-'23 mIRC 7.75 13
08-'23 mIRC 7.74 16
Meer historie

Lees meer

mIRC

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (27)

-Moderatie-faq
27
27
18
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DeBers 28 november 2022 15:36
Wow. Ik gebruikte Mirc 15 jaar geleden voor een spel Utopia. Dat dit nog bestaat.

Waar wordt dit nog voor gebruikt? Je zou verwachten dat oa discord dit compleet overbodig heeft gemaakt?
ArawnofAnnwn @DeBers28 november 2022 15:45
Mirc is een programma. Dat programma word voor zover ik weet niet veel gebruikt.

IRC als protocol word heel veel gebruikt. Programma's als Hexchat, Weechat en IRSSI worden heel veel gebruikt. Zeker nu Discord, voor mij in ieder geval, echt verleden tijd is. Alle kanalen waar ik op zat, veelal met duizenden mensen, zijn gestopt en gesloten, of er word al maanden of langer niet meer gepraat. IRC gebruik ik elke dag en ik zit in kanalen die net zo groot zijn als 20 jaar geleden. Daar zal ook geen einde aan komen. Er zijn meerdere pogingen gedaan om alternatieven te bedenken, zoals Discord, Matrix etc, maar niks slaat echt aan. IRC blijft gewoon door gaan met waar het goed in is, conversaties.
CH4OS
@ArawnofAnnwn28 november 2022 15:59
Matrix is dan wel een wat bredere applicatie dan chat via IRC, als je jezelf groot maakt, zou je zelfs IRC aan Matrix kunnen toevoegen. Vervolgens maakt het dan niet meer uit waarmee je verbindt, of dat een client als Slack of mIRC is. ;)
ArawnofAnnwn @CH4OS28 november 2022 17:57
Breder betekent alleen niet beter. IRC is niet gecentraliseerd. Het is een losstaand iets, Je kunt wel via een omweg via matrix weer op IRC komen en andersom zal ook zeker mogelijk zijn, maar matrix is niet een grote bekende, zoals IRC is.
CH4OS
@ArawnofAnnwn28 november 2022 18:48
Ik zeg ook niet dat het beter is, ik zeg alleen dat Matrix niet te vergelijken is met IRC als protocol, omdat met Matrix veel meer mogelijk is dan alleen maar praten via IRC.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 00:44]

ArawnofAnnwn @CH4OS28 november 2022 20:52
Ohh ok die manier. Ik heb ooit gegoogeld naar matrix en ik kwam op een soort IRC achtig systeem uit. Ik heb wel eens matrix gebruikers in een IRC kanaal gezien maar dat is al zo lang geleden dat ik er eigenlijk van uit ging dat het discord achterna was gegaan.
CH4OS
@ArawnofAnnwn28 november 2022 22:03
Nee, met Matrix kun je (o.a.) diverse protocollen aan elkaar hangen. Zo kan je dus met een client uiteindelijk diverse stromen communicatie volgen, onder andere IRC dus. :)
86ul @CH4OS28 november 2022 17:01
Disroot.org heeft diens Matrix room via diens IRC gebridged met diens xmpp server, dus het kan best gek.
Andros @ArawnofAnnwn28 november 2022 15:57
En IRC kun je voor zover ik weet zelf opzetten met een eigen server zonder dat je aan een of ander platform of bedrijf hangt, ook een belangrijk aspect voor sommigen.
psychicist @ArawnofAnnwn28 november 2022 16:36
Ik gebruik Matrix clients ook voor IRC, maar Matrix is veel groter dan IRC. De meeste gebruikers op IRC weten niet eens dat ik geen IRC client meer gebruik, omdat dat nergens echt uit op te maken is. Discord lijkt inderdaad wel op zijn retour en ik vraag me af hoe lang dat nog blijft bestaan.
karakan1453 @DeBers28 november 2022 15:40
Oudere generatie chatten nog altijd.
410Gone @karakan145328 november 2022 19:21
Gebruik het nog steeds.. maar ik ben 51 :P
rogierl @DeBers28 november 2022 16:36
Er zijn mensen die dit nog gebruikt hebben in de vorige eeuw! :)
Ome Ernst @DeBers28 november 2022 16:28
15-20 jaar geleden was dat hier altijd Omerta. (Barafranca.nl en .com) Een paar jaar geleden weer gekeken en het was nog grotendeels hetzelfde. ;)
youri_ajax @Ome Ernst28 november 2022 20:49
2.6 dat waren nog is tijden.
Ome Ernst @youri_ajax28 november 2022 20:53
De lol die ik met ¨Scarfie" en ¨Fambank¨ heb gehad.
Laat ik het er op houden, ik gebruik die namen nu nog in online accounts her en der.
2.1 was geloof ik mijn eerste versie.

[Reactie gewijzigd door Ome Ernst op 24 juli 2024 00:44]

MartinSchilders @DeBers28 november 2022 20:31
Utopia!, holy shit,

zou dat nog bestaan?, dat heb ik ook jaren lang gespeeld
DeBers @MartinSchilders28 november 2022 22:32
Het bestaat nog wel. Maar zeker niet op dezelfde schaal. :)
Krimglas 28 november 2022 15:58
Nooit gedacht in 2022 nog te lezen wat DCC transfers zijn :z
mIRC is wel al letterlijk decennia enorm ingehaald door vele andere clients. Mijn huidige favorite native windows client is HydraIRC.
keejoz @Krimglas28 november 2022 16:36
En dat terwijl het meer dan een decennium geleden is dat HydraIRC nog een update gekregen heeft volgens hun github. De laatste update zou van 2009 stammen :X
Krimglas @keejoz29 november 2022 08:28
Goed punt, was me niet eens opgevallen. Tijd om een alternatief te zoeken dan :)
HakanX @Krimglas28 november 2022 20:05
Nostalgie. Je had vroeger nog warez kanalen, dan stuurde je een bot een aanvraag en werd via dcc het bestand naar je gestuurd. Er is echt veel mogelijk met IRC, limiet is slechts je inbeeldingsvermogen :)
Tr1pke @HakanX28 november 2022 22:31
Vroeger? Die zijn er nog steeds hoor.
shadowjaxx 28 november 2022 20:27
AndroIRC werkt voor mij eeggoed.
Heeft gelijkenissen als mIRC op Windows.
Ook scripts kunnen gerunt worden en het systeem gebruikt een aantal UI's en opties en commandline's met autocomplete dat ook weer terug vind in mIRC.
Wat ik begreep is dat IRCloud beter zou zijn, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Never change a winning team zeggen ze toch?!
KKose 28 november 2022 17:36
Kan ik mirc op mijn smartphone installeren? Bestaat er zo'n app?
Ge Someone @KKose28 november 2022 17:58
Zulke apps bestaan er wel, zijn niet allemaal even goed en worden ook niet allemaal nog onderhouden.
Ik heb CoreIRC erop staan, hoewel ik het haast niet (meer) gebruik.
marcelvb @KKose28 november 2022 18:07
Nee, het is een Windows applicatie. Je kunt wel een andere (Android of iOS) IRC client in je app store zoeken, installeren en dan chatten met mensen die op Windows mIRC gebruiken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.