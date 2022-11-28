PowerDNS is een dns-server met een database als backend, waardoor het beheer van een groot aantal dns-entries op een gemakkelijke manier kan plaatsvinden. De ontwikkelaars hebben eerder besloten om de twee delen waaruit PowerDNS bestaat, een recursor en een authoritative nameserver, apart uit te geven, waardoor sneller en gerichter een nieuwe versie kan worden uitgebracht, aldus de ontwikkelaars.

Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Het proces van het langslopen van verschillende authoritative servers heet recursie. De ontwikkelaars hebben PowerDNS Recursor 4.5.12, 4.6.5 en 4.7.4 uitgebracht met de volgende aankondiging:

PowerDNS Recursor 4.5.12, 4.6.5 and 4.7.4 Released



Hello,



Today we have released a maintenance release of PowerDNS Recursor 4.5.12, 4.6.5 and 4.7.4, containing fixes for a few minor issues. In particular, RPZ IXFRs now time out if the server becomes unresponsive. For more details on the other fixes, consult the changelogs available at 4.5.12, 4.6.5, 4.7.4.



The source tarballs (4.5.12, 4.6.5, 4.7.4) and signatures (4.5.12, 4.6.5, 4.7.4) are available from our download server. Packages for various distributions are available from our repository.



Note that PowerDNS Recursor 4.4.x and older releases are End of Life. Consult the EOL policy for more details.



We would also like to repeat that starting with the 4.5 release branch we stopped supporting systems using 32-bit time. This includes most 32-bit Linux platforms.



We are grateful to the PowerDNS community for the reporting of bugs, issues, feature requests, and especially to the submitters of fixes and implementations of features.



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