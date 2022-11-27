Software-update: CrystalDiskInfo 8.17.12

CrystalDiskInfo logo (75 pix) Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten diverse anime-thema's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.17.12:
  • Added 1024byte sector size support
  • Fixed Lexar SATA SSD support

CrystalDiskInfo met foutjes

Versienummer 8.17.12
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Crystal Dew World
Download https://crystalmark.info/en/download/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 27-11-2022 18:44 1

27-11-2022 • 18:44

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Bron: Crystal Dew World

Update-historie

26-07 CrystalDiskInfo 9.9.2 0
19-05 CrystalDiskInfo 9.9.0 0
15-02 CrystalDiskInfo 9.8.0 5
08-'25 CrystalDiskInfo 9.7.2 1
07-'25 CrystalDiskInfo 9.7.1 0
06-'25 CrystalDiskInfo 9.7.0 8
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.2 0
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.1 0
02-'25 CrystalDiskInfo 9.6.0 2
11-'24 CrystalDiskInfo 9.5.0 0
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CrystalDiskInfo

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Ramoncito 29 november 2022 22:23
Op mijn oude Asus laptop uit 2009 (N-serie) kan een externe (hdd) schijf veel vaker uitgelezen worden dan op mijn nieuwe van dit jaar. Ik denk dat een deel te maken heeft met de USB-drivers en/of chipset. Van externe SSD's valt in ieder geval bar weinig af te lezen helaas.

Heeft er iemand nog tips om dit werkend te krijgen?

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