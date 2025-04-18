Versie 8.3 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource e-bookbeheerprogramma is haast onmisbaar voor elke e-readerbezitter. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, e-boeken bewerken en converteren om ze zo geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van RSS-feeds omzetten in e-bookformaat en kunnen er boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Calibre is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS.
In versie 8 is onder meer de ondersteuning voor Kobo-e-readers flink verbeterd, wordt er van Piper gebruikgemaakt voor het omzetten van tekst naar spraak, wat veel natuurlijker moet klinken, en zijn er diverse verbeteringen aangebracht in de e-bookviewer. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
New features
Bug fixes
- Cover grid: Allow configuring different backgrounds for light and dark mode in Preferences->Look & feel->Cover grid.
- E-book viewer: Further speedup first open of large EPUB files by another 30%.
- Metadata review dialog: Add merge comments action.
- Kobo driver: Fix viewing of KEPUB files from the device view in calibre not working.
- Fix a regression in 8.1 that broke displaying of the debug log when running in debug mode.
- E-book viewer: Fix a regression in 8.0 that caused the clock to display an extra p after the time. Closes tickets: 2106280
Improved news sources
- GoComics
- Internazionale
- New York Times
- SCMP
- The Hindu
- Barrons