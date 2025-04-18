Software-update: Calibre 8.3

Calibre logo (75 pix) Versie 8.3 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource e-bookbeheerprogramma is haast onmisbaar voor elke e-readerbezitter. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, e-boeken bewerken en converteren om ze zo geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van RSS-feeds omzetten in e-bookformaat en kunnen er boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Calibre is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS.

In versie 8 is onder meer de ondersteuning voor Kobo-e-readers flink verbeterd, wordt er van Piper gebruikgemaakt voor het omzetten van tekst naar spraak, wat veel natuurlijker moet klinken, en zijn er diverse verbeteringen aangebracht in de e-bookviewer. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New features
  • Cover grid: Allow configuring different backgrounds for light and dark mode in Preferences->Look & feel->Cover grid.
  • E-book viewer: Further speedup first open of large EPUB files by another 30%.
  • Metadata review dialog: Add merge comments action.
Bug fixes
  • Kobo driver: Fix viewing of KEPUB files from the device view in calibre not working.
  • Fix a regression in 8.1 that broke displaying of the debug log when running in debug mode.
  • E-book viewer: Fix a regression in 8.0 that caused the clock to display an extra p after the time. Closes tickets: 2106280

Improved news sources

  • GoComics
  • Internazionale
  • New York Times
  • SCMP
  • The Hindu
  • Barrons

Calibre 6.0

Versienummer 8.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Calibre
Download https://calibre-ebook.com/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-04-2025 20:46
1 • submitter: Master FX

18-04-2025 • 20:46

1

Submitter: Master FX

Bron: Calibre

Update-historie

07-08 Calibre 9.13 1
31-07 Calibre 9.12 4
03-07 Calibre 9.11 0
26-06 Calibre 9.10 1
29-05 Calibre 9.9 0
02-05 Calibre 9.8 6
10-04 Calibre 9.7 0
27-03 Calibre 9.6 0
13-03 Calibre 9.5 0
27-02 Calibre 9.4 2
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Calibre

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Gemeijer 19 april 2025 08:44
~Drobanir
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