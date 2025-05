De Mozilla Foundation heeft versie 128.6.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Link at about:rights pointed to Firefox privacy policy instead of Thunderbird's

POP3 'fetch headers only' and 'get selected messages' could delete messages

'Search Online' checkbox in saved search properties was incorrectly disabled

POP3 status message showed incorrect download count when messages were deleted

Space bar did not always advance to the next unread message

Folder creation or renaming failed due to incorrect preference settings

Forwarding/editing S/MIME drafts/templates unusable due to regression

Sort order in 'Search Messages' panel reset after search or on first launch

Reply window added an unnecessary third blank line at the top

Thunderbird spell check box did not allow ENTER to accept suggested changes

Long email subject lines could overlap window control buttons on macOS

Flathub manifest link was not correct

'Prefer client-side email scheduling' needed to be selected twice

Duplicate invitations were sent if CALDAV calendar email case did not match

Visual and UX improvements