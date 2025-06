Versie 5.21.7 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.21.7: Improvements to official Batch Rename extension: Made GUI refresh optional to allow standalone execution. Not failing when specific file do not require any rename. Bug fix: Rename fails when the filename contain file mask special characters. 2157

Bug fix: Failure when system settings change after new version message box was displayed. 2148