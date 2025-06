Versie 24.00 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New in 24.00? Virtual Folders. Virtual Folders are folders where you define the content directly in the folder name. You can directly "create" such a folder by typing it into the Address Bar. Nothing is created on disk, it’s all in the name. And it’s super fast because almost no file system browsing is involved. A revolutionary new concept that adds a number of interesting possibilities to your file management.

Drop Menu on Hover. Now the menus optionally auto-drop on hovering a component separator. No more clicking. Smooth and comfortable.

Many Other Improvements. See change log.