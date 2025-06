Versie 5.15.1 van Pi-hole Core en 5.18.2 van Pi-hole Web zijn uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Pi-hole Web changes: Add default value for $ver in func.php in #2497

Show two decimals on doughnutTooltip if total share shown is less than 1% in #2502

Tweak deleting message in #2498

Attenuate non-domain warning in #2507

remove hard-coded /admin/ path in #2461

Do not return ‘false’ if IDNA<->UNICODE conversion fails in #2479 Full Changelog: v5.18.1...v5.18.2 Pi-hole Core changes: Include mod_accesslog with new config in #5121

Run updatechecker after gravity in #5137

Only remove the server.modules+= from new config if lighttpd version is < 1.4.56 in #5133

Reduce number of false positives when gravity unable to import domains – change the wording of the output in #5128

Change php socket path back to /run/lighttpd/ from /tmp in #5139

Always set lighttpd config dir permissions in #5038 Full Changelog: v5.15...v5.15.1