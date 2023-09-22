Firmware-update: Apple watchOS 10.0.1

Apple logo (75 pix)Apple heeft versie 10 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait en een eerste update met bugfixes is ook al uit. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 10 van watchOS is beschikbaar voor de Apple Watch series 4 en hoger en vereist iOS 17 op de iPhone om bij te kunnen werken. In de nieuwe versie treffen we onder meer twee nieuwe wijzerplaten aan, Palette en Snoopy, en is er een focus op widgets. Zo is er een slimme stapel (smart stack) van widgets, die de meest belangrijke informatie bevat. De complete changelog kan hieronder worden gevonden.

Apple watchOS 10.0.1

Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je Apple Watch. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple watchOS 10.0

watchOS 10 is de grootste update sinds de introductie van de Apple Watch en geeft vrijwel elke app een nieuw uiterlijk. Daarnaast zijn er nieuwe manieren om te navigeren en is er een nieuwe slimme stapel waarmee je op elk moment en vanaf elke wijzerplaat de informatie kunt weergeven die je nodig hebt. De update bevat verbeterde functies voor fietswork-outs en wandeltochten, een nieuwe functie voor geestelijke gezondheid in de Mindfulness-app waarmee je kunt reflecteren op je gemoedstoestand en de mogelijkheid om de tijd vast te leggen die je in daglicht doorbrengt.

Ervaring
  • Gebruik opnieuw ontworpen apps die de afgeronde hoeken en het volledige oppervlak van het scherm gebruiken
  • Bekijk met de slimme stapel informatie die aan de context, zoals tijdstip en locatie, is aangepast door op een willekeurige wijzerplaat de Digital Crown te draaien
  • Open het bedieningspaneel door op de zijknop te drukken
  • Druk eenmaal op de Digital Crown om alle apps te zien en tweemaal om recent gebruikte apps te zien
Wijzerplaten
  • 'Snoopy' bevat meer dan 100 verschillende animaties met Snoopy en Woodstock die reageren op het tijdstip, het lokale weer en activiteiten als work-outs
  • 'Palet' geeft de tijd als kleur weer met drie afzonderlijke elkaar overlappende lagen die verschuiven naarmate de tijd verstrijkt
  • 'Zonnestand analoog' heeft klassieke uurmarkeringen op een lichtgevende wijzerplaat met licht en schaduw die gedurende de dag verschuiven op basis van de positie van de zon
  • Modular Ultra utilizes the edges of the display for real time data through three user selectable options and seven different complications (Available on Apple Watch Ultra)
Berichten
  • Bekijk memoji of foto's van contacten
  • Maak favorieten vast
  • Bewerk, maak verzenden ongedaan en sorteer op ongelezen
Work‑out
  • Fietswork-outs ondersteunen nu Bluetooth-sensors als vermogensmeters, snelheids- en cadanssensors met nieuwe vermogens- en cadansmetingen
  • In de weergave 'Fietsvermogen' wordt je vermogensuitvoer, gemeten in Watt, tijdens je work-out weergegeven
  • De weergave 'Vermogenszones' maakt gebruik van het functionele drempelvermogen, waarbij het hoogste vermogen wordt gemeten dat je gedurende een sessie van 60 minuten kunt volhouden om gepersonaliseerde zones te creëren, ook wordt de bestede tijd in elke zone weergegeven
  • In de weergave 'Fietssnelheid' wordt de huidige en maximale snelheid, de afstand, de hartslag en/of het vermogen weergegeven
  • Fietsmetingen, work-outweergaven en fietservaringen van je Apple Watch kunnen nu als live activiteit op de iPhone worden weergegeven, die op het stuur van je fiets kan worden gemonteerd
Activiteit
  • Symbolen in de hoeken bieden snelle toegang tot 'Weekoverzicht', 'Delen' en medailles
  • Bewegings-, trainings- en staanringen zijn zichtbaar op afzonderlijke schermen door de Digital Crown te draaien en je hebt de mogelijkheid om doelen aan te passen en aantal stappen, afstand, trappen gelopen en je activiteitengeschiedenis te bekijken
  • Het weekoverzicht bevat nu behalve het bewegingstotaal ook totalen voor training en staan
  • In 'Activiteit-deling' worden foto's en avatars van je vrienden weergegeven
  • Met 'Trainer Tips' van de deskundige trainers van Fitness+ krijg je adviezen op het gebied van work-outtechnieken, mindfulness, gezonde gewoonten en gemotiveerd blijven in de Conditie-app op de iPhone
Fitness+
  • Maak met 'Custom Plans' een schema voor work-outs en meditatie aan
  • Kies je geselecteerde activiteitsdagen, duur en typen work-outs, trainers, muziek en lengte van het trainingsplan, waarna Fitness+ het plan automatisch aanmaakt
  • Maak met 'Stacks' een wachtrij met work-outs en meditaties die je achter elkaar wilt uitvoeren
Kompas
  • Er wordt een routepunt aangemaakt voor de geschatte laatste locatie op je route waar je apparaat verbinding met het netwerk van de aanbieder kon maken
  • Met 'Laatste routepunt noodoproep' wordt automatisch een schatting gemaakt van de laatste locatie waar je via een willekeurige aanbieder een verbinding met de hulpdiensten kunt maken
  • Je kunt nuttige plaatsen bewaren in Gidsen in Kaarten en later bekijken
  • Nieuwe weergave die gegevens van de hoogtemeter gebruikt om een 3D-weergave van de hoogte van je bewaarde routepunten aan te maken
  • Met hoogtemeldingen krijg je een melding wanneer je de drempelwaarde voor een bepaalde hoogte hebt gepasseerd
Kaarten
  • Met 'Radius te voet' zie je hoe lang het ongeveer duurt om naar restaurants, winkels en andere nuttige plaatsen in de buurt te wandelen met verrijkte informatie voor locaties, waaronder openingstijden en beoordelingen
  • Offline kaarten die op je iPhone zijn gedownload kunnen op je gekoppelde Apple Watch worden bekeken wanneer je iPhone ingeschakeld en binnen bereik is
  • Autoroutes, fietsroutes, wandelroutes en ov-informatie worden ondersteund in offline kaarten en geschatte aankomsttijd op basis van de verwachte verkeersdrukte is zichtbaar
  • In topografische kaarten wordt informatie over nationale en regionale parken in de Verenigde Staten weergegeven, zoals wandelpaden, contourlijnen, hoogte en nuttige plaatsen
  • Informatie over wandelpaden in de Verenigde Staten met gedetailleerde informatie als lengte van het pad en hoogtegegevens
Weer
  • Je kunt weersinformatie snel bekijken met achtergrondeffecten en contextuele visuele effecten
  • Bekijk belangrijke informatie zoals uv-index, luchtkwaliteitsindex en windsnelheid in één weergave
  • Bekijk gegevens als weertype, temperatuur, neerslag, windsnelheid, uv-index, zicht, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit door naar rechts te vegen
  • Scrol om de uur- en dagweergave te zien
  • Bekijk complicatie voor luchtvochtigheid op je wijzerplaat
Mindfulness
  • Met 'Gemoedstoestand' kun je je emoties van dit moment of je stemming gedurende de dag vastleggen
  • Factoren die bijdragen aan je gemoedstoestand, zoals werk, gezin en het actuele nieuws, kunnen worden genoteerd en je kunt je gevoel beschrijven, zoals blij, tevreden of bezorgd
  • Herinneringen om je gemoedstoestand vast te leggen zijn beschikbaar via meldingen, complicaties en vragen na een ademhalingssessie, een reflectiesessie of een audiomeditatie van Fitness+
Medicijnen
  • Je krijgt herinneringen als je 30 minuten na de geplande tijd niet hebt vastgelegd dat je een medicijn hebt genomen
  • Optie om dergelijke herinneringen in te stellen als kritieke meldingen zodat ze kunnen worden gezien zelfs als je apparaat wordt stilgehouden of als je een focus hebt ingeschakeld
Andere functies en verbeteringen:
  • 'Tijd in daglicht' wordt nu gemeten met de omgevingslichtsensor (beschikbaar op de Apple Watch SE, de Apple Watch Series 6 en nieuwer en de Apple Watch Ultra)
  • 'Energieprognose' in de Woning-app en als complicatie gebruikt realtimegegevens van je lokale energieleverancier om te zien wanneer er gebruik wordt gemaakt van schonere energie, zodat je kunt bepalen wat het beste moment is om je apparaten op te laden of huishoudelijke apparaten te gebruiken (aaneengesloten staten van de Verenigde Staten)
  • 'Communicatieveiligheid' detecteert nu of kinderen gevoelige video's versturen of ontvangen
  • 'Waarschuwing gevoelig materiaal' voor volwassenen brengt de technologie van communicatieveiligheid naar alle gebruikers door foto's en video's met naaktheid te vervagen en je in staat te stellen te kiezen of je dergelijke foto's en video's wilt zien
  • Meldingen aan SOS-contacten na een SOS-noodmelding worden afgeleverd als kritieke meldingen
  • FaceTime-groepsaudiogesprekken worden nu ondersteund
Sommige functies zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: deze pagina.

Apple WatchOS 10

Versienummer 10.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204641
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 22-09-2023 16:48
33 • submitter: Luuk2015

22-09-2023 • 16:48

33

Submitter: Luuk2015

Bron: Apple

Update-historie

07-'24 Apple watchOS 10.6 9
01-'24 Apple watchOS 10.3 1
12-'23 Apple watchOS 10.2 0
09-'23 Apple watchOS 10.0.1 33
08-'23 Apple WatchOS 9.6.1 0
07-'23 Apple WatchOS 9.6 0
03-'23 Apple WatchOS 9.4 19
01-'23 Apple WatchOS 9.3 30
10-'22 Apple WatchOS 9.1 8
09-'22 Apple WatchOS 9.0 39
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Reacties (33)

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freshy98 22 september 2023 17:09
Misschien er bij vermelden dat je minimaal een iPhone met iOS 17 nodig hebt om te kunnen update.
Vanaf een 8 Plus, zoals in mijn geval, krijg ik de melding "Update iPhone first" wat niet mogelijk is...

Niet nieuw, was eerder al aangekondigd.
Meiklokje @freshy9822 september 2023 17:48
Kan je dat ook niet gewoon met een ipad fixen ? Het wordt al erg dat apple eist om de recentste telefoon te bezitten om hun wearables te updaten. Dus in jou geval met een toestel van die generatie of ouder zit met een stel airpods en apple watch zonder recente firm en software. ;(
freshy98 @Meiklokje22 september 2023 17:53
Geen idee, ik heb geen iPad.

En ja, dat klopt. Al durf ik dat niet te zeggen over airpods en andere accessoires.
Meiklokje @freshy9822 september 2023 17:59
Het moet een ios apparaat zijn. Op een mac zal dat zeker ook niet lukken als je er 1 hebt. Even langs gaan bij je buren. Mag ik even updaten. Mijn telefoon doet het niet. ik vind dit zon smerige zet van tim cook. Noemt men dit nu het apple eco systeem dat men nu al updates gaat blokkeren op bepaalde hardware. ;( Nu is iedereen bij de les als je zon horloge of zon stel oortjes koopt. Je moet de laatste telefoon hebben.
cmegens @Meiklokje22 september 2023 18:20
Je kunt je Watch wel updaten met een nieuwere iPhone, maar dan is het maar de vraag of je hem nog kunt koppelen met een iPhone 8.
freshy98 @cmegens22 september 2023 18:45
Dat dus. Een risico dat ik niet wil lopen.
Aangezien mijn 8 Plus aan het einde zit van de updates, en ik er 6 jaar mee heb gedaan (sinds de dag dat ie uitkwam) vind ik het ook wel weer tijd voor de 15 Plus.
john milton @freshy9823 september 2023 00:18
Ik vind ook wel dat je die verdiend hebt inmiddels, door er zo lang mee doen. Ik heb mijn iPhone 6 destijds ook 6 jaar weten vol te houden. Na een android avontuurtje daarna (beviel niet slecht overigens), vorig jaar weer terug gegaan naar de 14 pro max. Die zou ook lang mee moeten kunnen :-)

[Reactie gewijzigd door john milton op 22 juli 2024 19:48]

freshy98 @john milton23 september 2023 04:42
Iets Android ga je mij nog niet dood mee gevonden worden.

Overigens heb ik in april van dit jaar wel de accu laten vervangen omdat toen nog niet duidelijk wat vanaf welke modellen iOS 17 nog ondersteund zou worden, en de accu dermate slecht werd dat ik de 80 Euro het wel waard vond.
Ging alleen mis omdat bij het openmaken de lijm ook aan de antenne's zaten welke daardoor kapot gingen.
Apple store bood een splinternieuwe 8 Plus aan. Was heel netjes.
Yahiko750 @Meiklokje22 september 2023 18:04
Dat is natuurlijk niet waar, alle iPhones nieuwer dan de 8 worden ondersteund voor iOS 17. We zijn nu bij iPhone 15 :).

Je hebt dus zeker niet de meest recente iPhone nodig.

[Reactie gewijzigd door Yahiko750 op 22 juli 2024 19:48]

RefriedNoodle @Yahiko75023 september 2023 00:38
Dat is natuurlijk niet waar, alle iPhones nieuwer dan de 8 worden ondersteund voor iOS 17. We zijn nu bij iPhone 15 :).
I see what you did there. Ik dacht even, 'iOS 17 kan ook niet op de X', maar die is tegelijkertijd met de 8 gelaunched en dus niet nieuwer.

Je hebt dus een XS/XR of nieuwer nodig.
Aaargh! @Meiklokje22 september 2023 19:18
Het gaat denk ik niet zo zeer om de update zelf, het gaat er om dat een Apple Watch een verlengde is van je iPhone. WatchOS is dan ook gemaakt om samen te werken met een specifieke iOS versie. Stel dat je je Watch via een ander toestel update naar WatchOS 10, dan nog kan je er niets mee in combinatie met je iOS 16 toestel.
Santford T.net PowerMod @Meiklokje22 september 2023 18:15
Dat is niet helemaal waar, vanaf watchOS 6 is het mogelijk om direct op het horloge updates te installeren zonder dat daarbij een iPhone nodig is:
Update directly on your Apple Watch
If your Apple Watch has watchOS 6 or later, you can install updates without your iPhone:
Make sure your watch is connected to Wi-Fi.
On your watch, open the Settings app.
Tap General > Software Update.
Tap Install if a software update is available, then follow the onscreen instructions.
https://support.apple.com/en-gb/HT204641
freshy98 @Santford22 september 2023 18:49
Als ik dat doe krijg ik de melding: Unable to check for update. An error occurred while checking for a software update."

Ik vermoed dat dat komt door het volgende:
Updating to watchOS 9 also requires one of these iPhone models:

iPhone 8 or later with iOS 16
iPhone SE (2nd generation) or later with iOS 16
Vermoed dat die "also" roet in het eten gooit hier.

Ben dus eigenlijk wel benieuwd naar de bijgewerkte versie van die pagina, voor WatchOS 10.

[Reactie gewijzigd door freshy98 op 22 juli 2024 19:48]

unreal0 @Meiklokje22 september 2023 18:49
Nee, apple watches koppelen alleen met iphones logischerwijs
Commendatore @freshy9822 september 2023 19:12
WatchOS 9 krijgt ook nog updates, dus ik vermoed dat je daar moet zijn i.c.m een iPhone 8. Deze laatste moet dan natuurlijk wel al iOS 16.7 draaien.
freshy98 @Commendatore22 september 2023 19:17
Dat draait ie. Gisteren nog de laatste 9 update gedraaid.
Maar zoals ik hierboven aangaf, de 15 Plus komt er binnenkort wel. De 8 Plus heeft dan 6 jaar zijn werk gedaan. Precies wat ik wilde, tot iOS het niet meer ondersteund.
cmegens @freshy9822 september 2023 22:57
Daarentegen, Watch Os 10 draait op de Watch series 4 en hoger. Gelanceerd in 2018.

iOS 17 draait op de XS en hoger, gelanceerd in 2018.

Jouw iPhone uit 2017 en nieuwere Apple Watch zijn dus niet helemaal een lekkere match. En kudos dat je nog een telefoon draait uit 2017, maar je zit natuurlijk wel aan het einde.
freshy98 @cmegens22 september 2023 23:40
De 15 Plus komt ook binnenkort.
Toen ik de 8 Plus kocht destijds was mijn voornemen al om er met zo lang mee te doen als iOS het ondersteund.
En voor wat ik er mee door is de snelheid prima. Zeg ik nu :)
AApostolovski 22 september 2023 17:43
Leuk die updates maar
- het wisselen tussen wijzerplaaten kan niet meer door simpelweg (horizontaal) te swipen
- de superhandige regenval en temperatuur "de komende 10 uur" zit achter een "klik en een draai".

Iemand die weet hoe "dit aangepast kan worden?
Pjotr @AApostolovski22 september 2023 18:11
Het wisselen van de wijzerplaten werkt nu als volgt:
- druk iets langer op de wijzerplaat
- swipe naar links of rechts voor een andere wijzerplaat
- tik op je horloge om in te stellen
AApostolovski @Pjotr22 september 2023 20:04
I know : Dat is dus een long en een short press extra, zonder dat er iets anders voor in de plaats is gekomen (Maw een horizontal swipe doet niks)
Phobophile @AApostolovski22 september 2023 18:19
Dat je niet meer snel kunt schakelen tussen twee apps, omdat dubbel crown drukken nu de dock opent, vind ik ook vervelend. :-/
Zackito 22 september 2023 17:33
Is de battery drain met deze update ook opgelost? Watch gaat maximaal nog 16-18 uur mee sinds de nieuwe versie.
ray1618 @Zackito22 september 2023 20:33
Nope zelfde euvel hier al sinds de launch op mijn series 5. Einde van de dag haal ik niet meer waar ik eerder 15% over hield

[Reactie gewijzigd door ray1618 op 22 juli 2024 19:48]

Zackito @ray161822 september 2023 21:20
Vandaag was de 3e dag na de update, hield het vandaag veel langer uit.
Carlos0_0
@Zackito23 september 2023 07:27
Ik vond batterij duur met versie 10 ook wel snel leeg gaan, ziet erna uit dat het nu beter is en ik 2 dagen mee kan doen met watch7.
ypevandermolen @Carlos0_024 september 2023 19:58
owke in nog geen 12 uur zat ik op een 15 % ben benieuwd
Carlos0_0
@ypevandermolen24 september 2023 20:53
Goed ik draag hem wel niet tijdens het slapen, doe hem in de avond ergens af en de volgende dag weer om voor ik vertrek.

Zo red ik er dus eigenlijk 2 dagen mee, dan in avond weer even aan de lader voor ga slapen(hele nacht opladen doe ik nooit).
En Always on staat ook uit want dit vreet gewoon te veel batterij, en ook de functie dat die meet je moet op staan om de zoveel tijd.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 19:48]

DrWaltman 22 september 2023 17:25
Ik ben normaal niet van de funky wijzerplaten met animaties maar ik wordt oprecht blij als ik snoopy zie.
don spike 22 september 2023 19:28
Had normaal vrij basis wijzerplaat. Maar die Snoopy wijzerplaat is echt geniaal. Maakt me elke keer weer vrolijk.

Die Snoopy and Woodstock animaties zijn echt geweldig. En zie nu dat ze inderdaad ook gekoppeld zijn aan het weer en je workouts (had al dat vermoeden). Echt een aanrader.

Moet ook zeggen dat ik niet een battery drain zie of zo. Ik blijf gewoon dezelfde percentages overhouden aan het einde van de dag.
Hieronimus 23 september 2023 15:13
Snoopy!
Uit nostalgie en nieuwsgierigheid zette ik de wijzerplaat erop en nu betrap ik mezelf erop dat ik elke minuut op m’n Watch kijk :)
Echt zo leuk.
nicow101 23 september 2023 10:30
Ik krijg deze niet geüpdatet, meerdere keren mislukt. De laatste tijd vaker problemen met updaten van de Apple Watch (4).
ypevandermolen 24 september 2023 19:57
ik kom de dag niet meer door met een volle batterij

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