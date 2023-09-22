Apple heeft versie 10 uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait en een eerste update met bugfixes is ook al uit. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 10 van watchOS is beschikbaar voor de Apple Watch series 4 en hoger en vereist iOS 17 op de iPhone om bij te kunnen werken. In de nieuwe versie treffen we onder meer twee nieuwe wijzerplaten aan, Palette en Snoopy, en is er een focus op widgets. Zo is er een slimme stapel (smart stack) van widgets, die de meest belangrijke informatie bevat. De complete changelog kan hieronder worden gevonden.

Apple watchOS 10.0.1 Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je Apple Watch. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina. Apple watchOS 10.0 watchOS 10 is de grootste update sinds de introductie van de Apple Watch en geeft vrijwel elke app een nieuw uiterlijk. Daarnaast zijn er nieuwe manieren om te navigeren en is er een nieuwe slimme stapel waarmee je op elk moment en vanaf elke wijzerplaat de informatie kunt weergeven die je nodig hebt. De update bevat verbeterde functies voor fietswork-outs en wandeltochten, een nieuwe functie voor geestelijke gezondheid in de Mindfulness-app waarmee je kunt reflecteren op je gemoedstoestand en de mogelijkheid om de tijd vast te leggen die je in daglicht doorbrengt. Ervaring Gebruik opnieuw ontworpen apps die de afgeronde hoeken en het volledige oppervlak van het scherm gebruiken

Bekijk met de slimme stapel informatie die aan de context, zoals tijdstip en locatie, is aangepast door op een willekeurige wijzerplaat de Digital Crown te draaien

Open het bedieningspaneel door op de zijknop te drukken

Druk eenmaal op de Digital Crown om alle apps te zien en tweemaal om recent gebruikte apps te zien Wijzerplaten 'Snoopy' bevat meer dan 100 verschillende animaties met Snoopy en Woodstock die reageren op het tijdstip, het lokale weer en activiteiten als work-outs

'Palet' geeft de tijd als kleur weer met drie afzonderlijke elkaar overlappende lagen die verschuiven naarmate de tijd verstrijkt

'Zonnestand analoog' heeft klassieke uurmarkeringen op een lichtgevende wijzerplaat met licht en schaduw die gedurende de dag verschuiven op basis van de positie van de zon

Modular Ultra utilizes the edges of the display for real time data through three user selectable options and seven different complications (Available on Apple Watch Ultra) Berichten Bekijk memoji of foto's van contacten

Maak favorieten vast

Bewerk, maak verzenden ongedaan en sorteer op ongelezen Work‑out Fietswork-outs ondersteunen nu Bluetooth-sensors als vermogensmeters, snelheids- en cadanssensors met nieuwe vermogens- en cadansmetingen

In de weergave 'Fietsvermogen' wordt je vermogensuitvoer, gemeten in Watt, tijdens je work-out weergegeven

De weergave 'Vermogenszones' maakt gebruik van het functionele drempelvermogen, waarbij het hoogste vermogen wordt gemeten dat je gedurende een sessie van 60 minuten kunt volhouden om gepersonaliseerde zones te creëren, ook wordt de bestede tijd in elke zone weergegeven

In de weergave 'Fietssnelheid' wordt de huidige en maximale snelheid, de afstand, de hartslag en/of het vermogen weergegeven

Fietsmetingen, work-outweergaven en fietservaringen van je Apple Watch kunnen nu als live activiteit op de iPhone worden weergegeven, die op het stuur van je fiets kan worden gemonteerd Activiteit Symbolen in de hoeken bieden snelle toegang tot 'Weekoverzicht', 'Delen' en medailles

Bewegings-, trainings- en staanringen zijn zichtbaar op afzonderlijke schermen door de Digital Crown te draaien en je hebt de mogelijkheid om doelen aan te passen en aantal stappen, afstand, trappen gelopen en je activiteitengeschiedenis te bekijken

Het weekoverzicht bevat nu behalve het bewegingstotaal ook totalen voor training en staan

In 'Activiteit-deling' worden foto's en avatars van je vrienden weergegeven

Met 'Trainer Tips' van de deskundige trainers van Fitness+ krijg je adviezen op het gebied van work-outtechnieken, mindfulness, gezonde gewoonten en gemotiveerd blijven in de Conditie-app op de iPhone Fitness+ Maak met 'Custom Plans' een schema voor work-outs en meditatie aan

Kies je geselecteerde activiteitsdagen, duur en typen work-outs, trainers, muziek en lengte van het trainingsplan, waarna Fitness+ het plan automatisch aanmaakt

Maak met 'Stacks' een wachtrij met work-outs en meditaties die je achter elkaar wilt uitvoeren Kompas Er wordt een routepunt aangemaakt voor de geschatte laatste locatie op je route waar je apparaat verbinding met het netwerk van de aanbieder kon maken

Met 'Laatste routepunt noodoproep' wordt automatisch een schatting gemaakt van de laatste locatie waar je via een willekeurige aanbieder een verbinding met de hulpdiensten kunt maken

Je kunt nuttige plaatsen bewaren in Gidsen in Kaarten en later bekijken

Nieuwe weergave die gegevens van de hoogtemeter gebruikt om een 3D-weergave van de hoogte van je bewaarde routepunten aan te maken

Met hoogtemeldingen krijg je een melding wanneer je de drempelwaarde voor een bepaalde hoogte hebt gepasseerd Kaarten Met 'Radius te voet' zie je hoe lang het ongeveer duurt om naar restaurants, winkels en andere nuttige plaatsen in de buurt te wandelen met verrijkte informatie voor locaties, waaronder openingstijden en beoordelingen

Offline kaarten die op je iPhone zijn gedownload kunnen op je gekoppelde Apple Watch worden bekeken wanneer je iPhone ingeschakeld en binnen bereik is

Autoroutes, fietsroutes, wandelroutes en ov-informatie worden ondersteund in offline kaarten en geschatte aankomsttijd op basis van de verwachte verkeersdrukte is zichtbaar

In topografische kaarten wordt informatie over nationale en regionale parken in de Verenigde Staten weergegeven, zoals wandelpaden, contourlijnen, hoogte en nuttige plaatsen

Informatie over wandelpaden in de Verenigde Staten met gedetailleerde informatie als lengte van het pad en hoogtegegevens Weer Je kunt weersinformatie snel bekijken met achtergrondeffecten en contextuele visuele effecten

Bekijk belangrijke informatie zoals uv-index, luchtkwaliteitsindex en windsnelheid in één weergave

Bekijk gegevens als weertype, temperatuur, neerslag, windsnelheid, uv-index, zicht, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit door naar rechts te vegen

Scrol om de uur- en dagweergave te zien

Bekijk complicatie voor luchtvochtigheid op je wijzerplaat Mindfulness Met 'Gemoedstoestand' kun je je emoties van dit moment of je stemming gedurende de dag vastleggen

Factoren die bijdragen aan je gemoedstoestand, zoals werk, gezin en het actuele nieuws, kunnen worden genoteerd en je kunt je gevoel beschrijven, zoals blij, tevreden of bezorgd

Herinneringen om je gemoedstoestand vast te leggen zijn beschikbaar via meldingen, complicaties en vragen na een ademhalingssessie, een reflectiesessie of een audiomeditatie van Fitness+ Medicijnen Je krijgt herinneringen als je 30 minuten na de geplande tijd niet hebt vastgelegd dat je een medicijn hebt genomen

Optie om dergelijke herinneringen in te stellen als kritieke meldingen zodat ze kunnen worden gezien zelfs als je apparaat wordt stilgehouden of als je een focus hebt ingeschakeld Andere functies en verbeteringen: 'Tijd in daglicht' wordt nu gemeten met de omgevingslichtsensor (beschikbaar op de Apple Watch SE, de Apple Watch Series 6 en nieuwer en de Apple Watch Ultra)

'Energieprognose' in de Woning-app en als complicatie gebruikt realtimegegevens van je lokale energieleverancier om te zien wanneer er gebruik wordt gemaakt van schonere energie, zodat je kunt bepalen wat het beste moment is om je apparaten op te laden of huishoudelijke apparaten te gebruiken (aaneengesloten staten van de Verenigde Staten)

'Communicatieveiligheid' detecteert nu of kinderen gevoelige video's versturen of ontvangen

'Waarschuwing gevoelig materiaal' voor volwassenen brengt de technologie van communicatieveiligheid naar alle gebruikers door foto's en video's met naaktheid te vervagen en je in staat te stellen te kiezen of je dergelijke foto's en video's wilt zien

Meldingen aan SOS-contacten na een SOS-noodmelding worden afgeleverd als kritieke meldingen

FaceTime-groepsaudiogesprekken worden nu ondersteund Sommige functies zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: deze pagina.