Software-update: Shutter Encoder 17.5

Shutter Encoder logo (79 pix) Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.5 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.5:
  • Added "Rotation" checkbox for "Rewrap" function
  • Improved '.webp' format
  • Corrected bug with "AI" scaling
  • Corrected bug with '.gif' format
  • Corrected bug with screenshot icon
  • Corrected bug with multiple monitors
  • Corrected bug with "auto" cropping mode
  • Corrected bug with '.vtt' subtitle format
  • Corrected bug with "Add subtitles" section
  • Corrected bug with "Load at startup" option
  • Corrected bug with "Cut without re-encoding" function
  • Removed "WeTransfer" output
  • Various corrections
  • Various improvements

Versienummer 17.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Shutter Encoder
Download https://www.shutterencoder.com/en/#downloads
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 22-09-2023 16:22 0

22-09-2023 • 16:22

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Bron: Shutter Encoder

Update-historie

05-05 Shutter Encoder 20.1 6
12-04 Shutter Encoder 20.0 5
09-02 Shutter Encoder 19.9 0
06-01 Shutter Encoder 19.8 3
07-12 Shutter Encoder 19.7 6
16-11 Shutter Encoder 19.6 5
10-'25 Shutter Encoder 19.5 0
08-'25 Shutter Encoder 19.4 6
08-'25 Shutter Encoder 19.3 6
07-'25 Shutter Encoder 19.2 0
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geen prijs bekend

Design en multimedia

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