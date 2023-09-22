Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.5 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.5: Added "Rotation" checkbox for "Rewrap" function

Improved '.webp' format

Corrected bug with "AI" scaling

Corrected bug with '.gif' format

Corrected bug with screenshot icon

Corrected bug with multiple monitors

Corrected bug with "auto" cropping mode

Corrected bug with '.vtt' subtitle format

Corrected bug with "Add subtitles" section

Corrected bug with "Load at startup" option

Corrected bug with "Cut without re-encoding" function

Removed "WeTransfer" output

Various corrections

Various improvements