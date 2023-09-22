Versie 1.199.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Update TRegExpr engine to 1.169; see change log here

Option "ui_session_max_text"

Option "ui_session_max_undo"

Find dialog: new hotkey Ctrl + Alt + . for '...' button

+ + for '...' button Command Palette item "toggle window always on top" works for floating groups too Changed: Portable releases now have the folder "cudatext" in the root

Shift +click with selection works more like in VSCode

+click with selection works more like in VSCode *BSD versions: do not call 'pkexec', instead only show a message-box, like IntelliJ Fixed: New bookmarks were not auto-saved when ui-tab was not closed before exit

Qt5 version: Find dialog: click on a button looses dialog focus

Regression in 1.172: option "key_left_right_swap_sel_and_select" didn't work