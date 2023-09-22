Software-update: CudaText 1.199.0

CudaText logo (79 pix) Versie 1.199.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added:
  • Update TRegExpr engine to 1.169; see change log here
  • Option "ui_session_max_text"
  • Option "ui_session_max_undo"
  • Find dialog: new hotkey Ctrl+Alt+. for '...' button
  • Command Palette item "toggle window always on top" works for floating groups too
Changed:
  • Portable releases now have the folder "cudatext" in the root
  • Shift+click with selection works more like in VSCode
  • *BSD versions: do not call 'pkexec', instead only show a message-box, like IntelliJ
Fixed:
  • New bookmarks were not auto-saved when ui-tab was not closed before exit
  • Qt5 version: Find dialog: click on a button looses dialog focus
  • Regression in 1.172: option "key_left_right_swap_sel_and_select" didn't work

CudaText

Versienummer 1.199.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website CudaText
Download https://cudatext.github.io/download.html
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 22-09-2023 13:02
0 • submitter: danmark_ori

22-09-2023 • 13:02

0

Submitter: danmark_ori

Bron: CudaText

Update-historie

15-07 CudaText 1.235.0 1
05-04 CudaText 1.234.0 1
04-03 CudaText 1.233.0 0
31-01 CudaText 1.232.0 0
16-12 CudaText 1.231.0 1
13-11 CudaText 1.230.0 2
10-'25 CudaText 1.229.0 0
09-'25 CudaText 1.228.0 0
09-'25 CudaText 1.227.0 0
07-'25 CudaText 1.226.0 0
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