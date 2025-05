Apple heeft macOS 13.3.1 uitgebracht. In versie 13, bekend als Ventura en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer met Stage Manager een manier toegevoegd die multitasking eenvoudiger moet maken. Verder is er Continuity Camera, die een camera van een ander Apple-apparaat als webcam kan gebruiken, en zijn er verbeteringen aangebracht in Spotlight en Reminders, en kun je nu ook je AirPods beheren in macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

macOS Ventura 13.3.1

macOS Ventura 13.3.1 provides important bug fixes and security updates for your Mac, including:

Pushing hands emoji does not show skin tone variations

Auto Unlock your Mac with Apple Watch may not work

Some features may not be available for all regions or on all Mac models.