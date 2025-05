Apple heeft versie 16.4.1 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog worden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. In versie 16.4 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

iOS 16.4.1 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder: De emoji met duwende handen toonde geen variaties voor huidskleur

In sommige gevallen reageerde Siri niet Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.