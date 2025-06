Apple heeft macOS 13.2.1 uitgebracht. In versie 13, bekend als Ventura en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer met Stage Manager een manier toegevoegd die multitasking eenvoudiger moet maken. Verder is er Continuity Camera, die een camera van een ander Apple apparaat als webcam kan gebruiken en zijn er verbeteringen aangebracht in Spotlight en Reminders, en kun je nu ook je AirPod’s beheren in macOS. Sinds versie 13.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

macOS Ventura 13.2.1 Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. macOS Ventura 13.2 Deze update introduceert beveiligingssleutels voor Apple ID en bevat andere verbeteringen en oplossingen voor problemen voor uw Mac. Met beveiligingssleutels voor Apple ID kunnen gebruikers de beveiliging van hun account versterken door een fysieke beveiligingssleutel te vereisen om in te loggen

Lost een probleem op in Freeform waarbij sommige penstreken gemaakt met Apple Pencil of uw vinger mogelijk niet worden weergegeven op gedeelde borden

Lost een probleem op waarbij VoiceOver stopt met het geven van audiofeedback terwijl u typt Sommige functies zijn mogelijk niet voor alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. macOS Ventura 13.1 In macOS Ventura 13.1 wordt Freeform geïntroduceerd. Dit is een nieuwe app die een geweldige plek vormt om te brainstormen en ideeën tot leven te brengen. Deze release bevat ook Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud en andere functies en probleemoplossingen voor uw Mac. Freeform Feeform is een nieuwe app waarmee u creatief kunt samenwerken met vrienden of collega's op een Mac, iPad en iPhone

U kunt onder meer bestanden, afbeeldingen en plaknotities toevoegen aan een flexibel canvas Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud De nieuwe optie breidt het totale aantal iCloud-gegevenscategorieën dat wordt beschermd met end-tot-end versleuteling uit naar 23, waaronder iCloud-reservekopie, -notities en -foto's. Zo zijn uw gegevens beschermd, zelfs in het geval van een datalek in de cloud Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en probleemoplossingen: Met de verbeterde zoekfunctie in Berichten kunt u foto's vinden op basis van hun inhoud, zoals een hond, auto, persoon of tekst

Met Deelnemercursors in Notities kunt u live-indicators zien terwijl anderen updates aanbrengen in een gedeelde notitie

Met 'Speel geluid af’ in de Zoek mijn-app kunt u de locatie van AirTags, cases van de AirPods Pro (2e generatie) en Zoek mijn-netwerkaccessoires bepalen

Lost een probleem op waardoor sommige notities niet werden gesynchroniseerd met iCloud nadat updates waren doorgevoerd

Lost een probleem op waardoor toetsenbord- en muisinvoer niet mogelijk was in bepaalde apps en games