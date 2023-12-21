Apple heeft macOS 14.2.1 uitgebracht. In versie 14, bekend als Sonoma en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer widgets op de desktop toegevoegd. Verder kun je jezelf projecteren op het beeld dat je deelt in een videogesprek, en geeft zoeken in Safari betere en relevantere resultaten. Daarnaast kunnen er nu ook profielen in Safari worden aangemaakt om zo bijvoorbeeld werk en privé gescheiden te houden. In deze update treffen we onder meer verbeteringen aan in het invullen van pdf-formulieren. In deze uitgave is onder meer een beveiligingsprobleem bij het delen van een scherm verholpen.

macOS Sonoma 14.2.1 Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Sommige functies zijn mogelijk niet voor alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar.