Software-update: Apple macOS 14.2.1

macOS Ventura logo (79 pix) Apple heeft macOS 14.2.1 uitgebracht. In versie 14, bekend als Sonoma en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer widgets op de desktop toegevoegd. Verder kun je jezelf projecteren op het beeld dat je deelt in een videogesprek, en geeft zoeken in Safari betere en relevantere resultaten. Daarnaast kunnen er nu ook profielen in Safari worden aangemaakt om zo bijvoorbeeld werk en privé gescheiden te houden. In deze update treffen we onder meer verbeteringen aan in het invullen van pdf-formulieren. In deze uitgave is onder meer een beveiligingsprobleem bij het delen van een scherm verholpen.

macOS Sonoma 14.2.1

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Sommige functies zijn mogelijk niet voor alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar.

macOS Sonoma

Versienummer 14.2.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS
Website Apple
Download https://www.apple.com/nl/macos/sonoma/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 21-12-2023 10:29
28 • submitter: _Drum_

21-12-2023 • 10:29

28

Submitter: _Drum_

Bron: Apple

Update-historie

28-07 Apple macOS 26.6 14
30-06 Apple macOS 26.5.2 15
06-03 Apple macOS 26.3.1 22
11-'25 Apple macOS 26.1 20
09-'25 Apple macOS 26.0 57
01-'24 Apple macOS 14.3 15
12-'23 Apple macOS 14.2.1 28
12-'23 Apple MacOS 14.2 2
09-'23 Apple MacOS 14.0 8
09-'23 Apple macOS 13.5.2 19
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Reacties (28)

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hellfire_ultd 21 december 2023 11:00
Voor wie er gebruik van maakt: keyboard remapping via hidutil werkt niet meer sinds MacOS 14.2.0. Deze nieuwe versie, 14.2.1, lost dat niet op.
boner @hellfire_ultd21 december 2023 12:54
karabiner werk wel.
hellfire_ultd @boner22 december 2023 07:17
Klopt, met de kanttekening dat je een driver melding moet wegklikken
Jan Onderwater 21 december 2023 14:37
Snap het probleem niet, installeren kost ca 10 minuten
DigitalExorcist 23 december 2023 20:40
Beveiligingsupdates zijn toch wel érg prettig om te installeren vóór Kerst. Feestdagen zijn toch wel dé periodes waarop ransomware en andere troep gelanceerd worden/actief worden gemaakt... (met een reden natuurlijk, net als Thanksgiving en andere bekende feestdagen): IT Support is vrij of werkt met een skeleton crew dus dan kun je makkelijker je slag slaan....
MazDaMan1970 @DaveFlash21 december 2023 10:44
Boeien... Itt Windows updates, heb ik nog nooit problemen ondervonden, met MacOS-updates. Snap heel goed dat dit komt doordat er veel minder hardware ondersteunt moet worden, maar heb ook het idee dat quality-control bij Apple beter is, dan bij MS, waarbij een paar jaar geleden het Windows-update test-team is ontslagen.
dvdmeer @MazDaMan197021 december 2023 10:55
Nou, dat is niet helemaal waar hoor. Apple boeit het niet als ze wat kapot maken en zo goed wordt er ook niet getest. Vraag dit maar bijvoorbeeld aan mensen die in de muziek industrie zitten. De meeste producers werken nog met oudere versies van MacOS omdat het regelmatig voor komt dat een update (minor of big) er voor zorgt dat bepaalde plugins opeens niet meer (goed) werken. Uiteraard zijn er ook nog steeds plugins die niet M1 compatible zijn (terwijl de M1 al een aantal jaren beschikbaar is - echt absurd) maar daar kun je op selecteren door de specs te checken.
Als je na de update uit te voeren verder wil gaan met het mixen van een track voor een klant en opeens werkt de software niet meer naar behoren dan heb je een groot probleem want vaak kun je ook niet meer terug (tenzij je een timemachine backup terug gaat zetten ofzo).
Voor normaal gebruik (beetje browsen, software developement, etc.) merk ik geen verschil en ik moet zeggen dat al mijn plugins momenteel nog goed werken maar het is niet voor niks dat de muziek industrie vaak achterloopt met updates.
redecal @dvdmeer21 december 2023 11:35
ja maar... je zegt het zelf 'Plug Ins' het is natuuurlijk niet aan Apple om elke obscure audio plug-in te testen en sommige developers zijn gewoon lui en/of laks. Native Instruments, wat toch geen klein bedrijf is, heeft nog steeds geen schaalbare UI (dus kreupel op Retina) en sommige plugins zijn nog steeds Intel x86, Bizar, want dat betekent dat je DAW (Logic of Ableton) ook gedwongen onder rosetta draait en niet Native ARM.
dvdmeer @redecal21 december 2023 11:58
Daar heb je zeker gelijk in. En ik had het waarschijnlijk beter moeten verwoorden in mijn antwoord maar voor wat betreft muziek software blijft alles veel beter werken onder Windows. Microsoft Windows is veel meer backwards compatible dan Apple MacOS.
Uiteraard hoeft Apple dan minder al die legacy code te onderhouden en om bepaalde dingen heen te werken dus het heeft zeker voordelen maar ook zeker nadelen. Ik zie vaak opmerkingen dat bepaalde muziek software weer niet werkt na een update en dan opmerkingen van Windows gebruikers die zeggen nergens last van te hebben.
En of dit dan komt door luie developers, of doordat ze moedwillig de software niet laten werken zodat ze weer een jaartje hun verkapte subscription kunnen verkopen (hoi Waves!), of dat het echt alleen door Apple komt weet ik niet.
redecal @dvdmeer21 december 2023 12:16
klopt, windows blijft al die legacy beter ondersteunen (tot op zekere hoogte) maar goed: op een bepaald punt is het natuurlijk wel kiezen: OF vooruitgang OF al die oude zooi blijven ondersteunen.
ik weet onder windows ableton dat er toen ook moord & brand geschreeuwd werd toen 32bit plug-in support werd geschrapt. aan de ene kant is het balen als je net die ene plug-in hebt die je vaak gebrukt en niet meer wordt ondersteund, aan de andere kant kan het ook de vooruitgang en stabiliteit van de rest van het systeem tegenhouden om oude api's en code tot in de lengte der dagen te moeten ondersteunen.

hardop denkend: wat gaat er straks gebeuren als ARM onder Windows ineens een ding wordt? misschien moeten er dan ook keuzes gemaakt worden om oude 32bit legacy een schop te geven ten gunste van...
beerse @dvdmeer22 december 2023 09:27
Als jij jezelf software-techneut acht, dan is een patch/update je dagelijkse werk. Het is het product wat je levert. Daarbij moet je wel rekening houden met je afnemers/klanten/gebruikers.

Maar als jij een geluidstechnicus bent, dan is die zelfde computer met software en zo je gereedschap waarmee je werkt. Dan moet je er voor zorgen dat je gereedschap in orde is voordat je aan de klus begint en wil je niet dat ze wordt aangepast tijdens de klus.

Vergelijk het met een slager en een smit. De smit levert de messen en slijpt ze zo af en toe. De slager gebruikt de messen en zal ze in het gebruik wel aanzetten om ze scherp te houden maar het grote onderhoud is aan de smit. Misschien zit daar een messenslijper tussen, in de software omgeving te vergelijken met de applicatie beheerder in de software omgeving.

Om kort te gaan: We moeten rekening houden met elkaar. Ja, groot onderhoud doe je niet tijdens een klus, dat doe je tussen grote klussen in. Maar klein onderhoud moet wel degelijk mogelijk zijn.
dvdmeer @beerse22 december 2023 21:23
Als ik als voorbeeld dan een publieke API zou ontwikkelen. Apple's strategie is om de endpoints regelmatig aan te passen als ze dit nodig achten; of dit nou een minor of een major update is. Als iets niet goed voelt in hun ogen dan wordt het aangepast.
Dat is allemaal prima als je software schrijft voor jezelf, de software zelf beheert en misschien een kleine set gebruikers hebt die afhankelijk zijn van de software. Je laat ze tijdig weten wat er gaat veranderen zodat ze hun software aan kunnen passen en het is niet echt een groot probleem. Er zijn minder afhankelijkheden en dus een hoop minder problemen.
Maar in de grote wereld gaat dat niet werken. Daarom wordt er met versies gewerkt. Iedereen kan gewoon doorwerken en alle nieuwe dingen zitten in de laatste versie. De oude versie kan nog steeds gebruikt worden en daar verandert niks aan, althans voor wat betreft de input/output (onder de motorkap kan er natuurlijk wel wat veranderen, zolang het maar geen invloed heeft op de input/output). Dan op een gegeven moment markeer je de oude versie als legacy en hangt er een tijdlijn aan en iedereen weet dan dat dit uiteindelijk gaat verdwijnen en wanneer.
Ik heb gemerkt dat Microsoft veel meer in staat is om rekening te houden met z'n customer base en uiteraard maken ze ook wel gigantische fouten bij het (wel of niet goed) testen van hun software maar voor wat betreft backwards compatibility staan ze wel een heel stuk hoger dan Apple.
Alleen Apple komt er mee weg omdat hun focus meer ligt op marketing, hoe iets eruit ziet, hoe het samenwerkt met hun andere producten en wat voor mooie, glimmende, nieuwe dingen ze weer in de nieuwe release kunnen gooien. Uiteraard fixen ze wel dingen maar dat is niet het doel van een nieuwe major release.
DaveFlash @dvdmeer22 december 2023 13:47
@dvdmeer yes, muziek dingen zoals jij aangeeft, bijv. ook midi en andere dingen die nog volop gebruik maken van usb 1.1 is nog altijd niet helemaal jofel onder macos en apple silicon, ondermeer midi return kanaal werkt op sommige silicon modellen niet heel lekker.* klagen haalt niks uit, apple beschouwd sinds ventura usb 1.1 als legacy, terwijl usb-if voorschrijft dat je backwards compatibility behoud, ook tot usb 1.1 en eerder, apple lijkt hier schijt aan te hebben iig op apple silicon. (het aantal kernel extensies voor usb1.1 hardware is afgebouwd in ventura, maar ik vang signalen op dat sonoma wel weer e.e.a. hersteld mbt midi en/of usb 1.1).

maar net als de muziek industrie, ben ook ik nog niet over op sonoma, althans op de mac mini, op m'n mba draai ik zelfs nog monterey, ivm de benoemde issues mbt. midi en usb 1.1. maar die dual boot ik dan wel weer met eerste de sonoma beta, nu final release, en er lijkt daar enige verbetering nu. ofschoon, ik moet nog meer testen.

(*in mijn geval heb ik dit issues met de m2 pro mac mini, ongeacht macos versie, maar niet op m1 mba + monterey en eerder big sur)

[Reactie gewijzigd door DaveFlash op 23 juli 2024 18:28]

dvdmeer @DaveFlash22 december 2023 21:37
Persoonlijk moet ik zeggen dat ik nog niet veel echte issues gehad heb met m'n M1 Max. Ik ben altijd een Windows user geweest en ben mij na Windows 95 ook flink gaan verdiepen in Linux (voornamelijk Slackware - 1 van de oudste distributies). Nu ben ik volledig overgestapt op Mac OS en mijn laptop is de duurste laptop die ik ooit gekocht heb. Het is overigens ook de meest stille en beste laptop die ik ooit heb gekocht.
Muziek voor mij is puur hobby en doe er momenteel nog te weinig mee om echt serieuze issues te merken. Afgezien van wat installatie issues van Softtube die niet altijd lekker werkt met iLok (maar ja, copy protection software) heb ik weinig gemerkt en ik zit al een tijdje op Sonoma. Er zijn plugins die iig nog niet native silicon zijn (wat ik schandalig vind aangezien we nu al op de 3e generatie zitten en een bedrijf als NI zou zo langzamerhand toch al wel volledig over moeten zijn als de kleinere partijen het wel kunnen) - maar goed, dat weerhoudt mij in ieder geval niet om hun software te kunnen gebruiken.

Aple is niet consequent met hun software en hardware. Ze maken regelmatig rare design keuzes waarbij een harddisk in een M2 opeens trager is dan de voorganger en qua software begrijp ik ze ook niet altijd.
Dingen worden uiteindelijk wel beter maar het lijkt wel alsof de wereld Apple op alle mogelijke manieren moet proberen te dwingen om te veranderen en dingen op te lossen want uit hun zelf zullen ze het niet zo snel doen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening en meer gebaseerd op gevoel.
Dat doet echter niet af aan het feit dat mijn M1 echt een geweldig product is.
Saven @MazDaMan197021 december 2023 12:17
Definieer problemen? Ik heb zelf nog nooit problemen ondervonden met Windows updates. En ironisch(?) genoeg is het updaten van Windows significant veel sneller dan een update van macOS die al gauw een klein halfuur in beslag neemt. Dat is meteen de reden dat ik persoonlijk m'n Windows updates altijd tussendoor meteen doe, maar op m'n Mac vaak dagen uitstel omdat 't niet lekker uitkomt qua timing.. Daar zijn een hoop technische redenen voor, maar feit blijft wel dat het meer tijd kost dan even snel je Windows updates toe te passen.
sfranken @Saven21 december 2023 15:00
Omdat een Windows update ook echt een (kleine) patch is. Een macOS versie update is gewoon een complete OS herinstallatie eigelijk
MazDaMan1970 @Saven21 december 2023 13:26
Ik gebruikte mijn Windows laptop, voor audio (Ableton/Rekordbox) & tot 2x toe werden alle audio gerelateerde settings gereset & waren audio-codecs corrupt geraakt. Daarnaast deed ik bij mijn vorige werkgever nog wat werkplekbeheer ernaast & hadden collega's een paar keer ondefinieerbare problemen, met webcams & printers. Die pas in volgende updates weer gefixt werden. Allemaal "officiele" Windows-drivers, overigens.
Mijn persoonlijke ervaring is iig dat Windows 7 in de laatste 5 jaren super stabiel was & dat ik nooit last had van corrupte updates.
Tubby @MazDaMan197021 december 2023 10:52
Het is ook makkelijker testen met een kleinere set aan hardware support. Plus dat Apple dus ook een groot deel van de drivers hiervoor zelf schrijft/onderhoud.

En dat zorgt er dus voor dat ze een grotere invloed hebben op de totaal ervaring voor de eindgebruiker.

Waar je onder windows dus driver issues kan hebben omdat leverancier Y verzuimt, achterloopt of failliet is. Voor de eindgebruiker is het resultaat hetzelfde: “hij doet het niet”. Dat is niet helemaal aan Microsoft toe te kennen.
Laid To Rest @DaveFlash21 december 2023 10:39
Alsof het een hele dag inneemt, en anders wacht je toch tot na kerst? Haha ;)
lenwar
@Laid To Rest21 december 2023 10:44
Beveiligingsupdates bewust later installeren? 🤨
sypie @Laid To Rest21 december 2023 12:17
Hackers hebben toch ook kerstdiners en zo?
Laid To Rest @sypie22 december 2023 12:20
Precies mijn gedachtegang.
divvid @DaveFlash21 december 2023 10:36
who cares, doe je toch gewoon 's nachts
mwa @DaveFlash21 december 2023 11:14
Kerstborrel vroeg begonnen?

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