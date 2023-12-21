FileZilla 3.66.4

Versie 3.66.4 van de opensource-ftp-client FileZilla is uitgekomen. Het programma is populair vanwege de geringe belasting van de systeembronnen. FileZilla is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Naast de standaardversie is er ook een Pro-versie, die tegen een kleine vergoeding ondersteuning biedt voor diverse online opslagdiensten.

Wees voorzichtig met het 'aanbevolen' downloadbestand, want dat wordt gebundeld met software van derden. Op deze pagina zijn installatiebestanden te vinden die geen extra componenten bevatten. Een verkeerde installatie is overigens eenvoudig te herkennen aan het woord sponsored in de bestandsnaam. Sinds de releasecandidate zijn er geen veranderingen meer doorgevoerd. Sinds versie 3.66.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: