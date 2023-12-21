Software-update: FileZilla 3.66.4

FileZilla logo (75 pix) Versie 3.66.4 van de opensource-ftp-client FileZilla is uitgekomen. Het programma is populair vanwege de geringe belasting van de systeembronnen. FileZilla is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Naast de standaardversie is er ook een Pro-versie, die tegen een kleine vergoeding ondersteuning biedt voor diverse online opslagdiensten.

Wees voorzichtig met het 'aanbevolen' downloadbestand, want dat wordt gebundeld met software van derden. Op deze pagina zijn installatiebestanden te vinden die geen extra componenten bevatten. Een verkeerde installatie is overigens eenvoudig te herkennen aan het woord sponsored in de bestandsnaam. Sinds de releasecandidate zijn er geen veranderingen meer doorgevoerd. Sinds versie 3.66.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

FileZilla 3.66.4

Fixed vulnerabilities:
  • SFTP: Address Terrapin protocol vulerability

FileZilla 3.66.3-rc1

Bugfixes and minor changes:
  • Test release for macOS CPU architecture migration

FileZilla 3.66.3-beta1

New features:
  • macOS: Now also distributing aarch64 binaries
Bugfixes and minor changes:
  • macOS: Fixes for language detection
  • Fixed a potential crash in the HTTP client

FileZilla

Versienummer 3.66.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website FileZilla
Download https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 21-12-2023 12:22
0 • submitter: 1DMKIIN

21-12-2023 • 12:22

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: FileZilla

Update-historie

05-06 FileZilla 3.70.6 1
07-05 FileZilla 3.70.5 3
14-04 FileZilla 3.70.3 3
11-04 FileZilla 3.70.0 1
16-11 FileZilla 3.69.5 6
07-'25 FileZilla 3.69.3 0
07-'25 FileZilla 3.69.2 1
04-'25 FileZilla 3.69.0 0
04-'25 FileZilla 3.69.0 RC1 0
11-'24 FileZilla 3.68.0 2
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FileZilla

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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