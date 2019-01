NASA's New Horizons passeert ruimterots in Kuipergordel

NASA's New Horizons-verkenner is tijdens nieuwjaarsnacht het object Ultima Thule gepasseerd, een ruimterots die zich op 1,6 miljard kilometer van Pluto bevindt en informatie kan opleveren over het ontstaan van planeten.

De fly by van New Horizons markeert een ontmoeting met het verst van de aarde verwijderde ruimteobject tot nu toe door de mens. NASA had de verkenner opdracht gegeven zijn camera's en sensoren op Ultima Thule te richten en is op het moment van schrijven in afwachting van de eerste signalen. Vanwege de afstand duurt het tien uur voordat die signalen de aarde bereiken.

Ultima Thule, oftewel 2014 MU69, werd in 2014 ontdekt met behulp van de Hubble-telescoop en bevindt zich op 6,4 miljard kilometer van de aarde in de zogenoemde Kuipergordel, de gordel van miljarden rotsen en ijsobjecten rondom het zonnestelsel. De grootte wordt geschat op 19 tot 32 kilometer in diameter. Onderzoek aan die objecten kan wetenschappers wellicht meer vertellen over het ontstaan van planeten en de omstandigheden bij de vorming van het zonnestelsel.

Zondag publiceerde NASA al een afbeelding van Ultima Thule, waaruit blijkt dat het waarschijnlijk om een langwerpig object gaat. Die foto was op 1,9 miljoen kilometer afstand genomen. Bij het passeren heeft New Horizons meer dan zeshonderd foto's gemaakt die meer duidelijkheid over de vorm van het object moeten geven.

De missie is aanzienlijk lastiger dan het passeren van Pluto in 2015, vanwege de kleinere omvang en de korte tijd waarin het bestaan van Ultima Thule nog maar bekend is. De kans bestaat zelfs dat New Horizons zijn instrumenten op een leeg stuk ruimte heeft gericht bij het voorbij vliegen. NASA houdt de komende dagen meerdere live-uitzendingen om de vorderingen bekend te maken.