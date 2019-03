Telenet krijgt boete van 300.000 euro voor slecht vermelden van overstapgegevens

De Belgische telecomwaakhond BIPT heeft Telenet een boete opgelegd van 300.000 euro. Het bedrijf zou de overstap naar een andere operator hebben bemoeilijkt door op de facturen van sommige professionele klanten geen zogeheten Easy Switch ID te vermelden.

Het Easy Switch-systeem dat sinds 2017 in België van kracht is moet ervoor zorgen dat klanten eenvoudiger kunnen overstappen naar een andere telecomoperator. De reglementering schrijft voor dat iedere operator het hiervoor benodigde Easy Switch ID op verschillende plaatsen moet publiceren: in de online klantenomgeving en in het document dat de klant krijgt wanneer hij zich aansluit bij een nieuwe operator, maar ook op de factuur.

Uit controles die het BIPT uitvoerde bleek dat Telenet het Easy Switch-identificatienummer tussen 1 juli 2017 en eind 2018 niet vermeldde op de facturen van een specifieke groep klanten: de professionele klanten die in het verleden bij Telenet een residentieel tariefplan afnamen. Het gaat volgens het BIPT daarbij vooral om kleine zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen die bij Telenet bijvoorbeeld een Internet + TV-bundel voor consumenten namen. Op de facturen van deze groep klanten stond alleen vermeld dat zij voor hun Easy Switch ID naar de klantenzone moesten gaan.

Het BIPT oordeelde dat dit niet voldoende is. Omdat Telenet bovendien ook nog een eigen belofte om de facturen van deze groep klanten tegen 1 juli 2018 conform te maken niet respecteerde, besloot de telecomwaakhond een boete op te leggen. Telenet kan wel nog beroep aantekenen tegen het besluit.