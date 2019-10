Resident Evil 2-personages worden speelbaar in Monster Hunter World: Iceborne

Gameontwikkelaar Capcom voegt een crossover aan de Iceborne-uitbreiding van Monster Hunter World toe. Spelers van de ijzige dlc kunnen in de toekomst spelen met Claire en Leon, de sterren uit horrorgame Resident Evil 2. Maar ook Mr. X en zombies zijn straks in de game te vinden.

De ontwikkelaar heeft een trailer voor de opkomende crossover gepubliceerd. Daarin is te zien hoe spelers in Monster Hunter World: Iceborne kunnen spelen met Claire Redfield en Leon Kennedy, de hoofdpersonages van Resident Evil 2. Zij vechten in de trailer niet alleen tegen de enorme monsters waar het originele Monster Hunter bekend om staat, maar ook tegen zombies. Dat lijken andere Monster Hunter-spelers te zijn die hun eigen zombieskins dragen. Ook is te zien hoe de personages in een groot gebouw rondlopen dat niet erg karakteristiek Monster Hunter-achtig aanvoelt.

Het is echter niet de enige crossover die in de game zit. De trailer eindigt namelijk met een korte verschijning van schurk Mr. X. Wat die daar komt doen en of spelers ook als hem kunnen spelen is niet helemaal duidelijk. Oh, en er zitten wat vrolijke Thriller-achtige dansjes in de teaser, wat wellicht betekent dat er wat nieuwe moves bijkomen voor spelers.

Er hebben wel vaker crossover-evenementen in Monster Hunter World gezeten. Zo zijn personages Aloy van Horizon Zero Dawn en Witcher-hoofdpersonage Geralt er ook al in te zien.