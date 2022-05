Hoeveel processorcores heb je nodig voor gaming? Onlangs probeerden we een antwoord op deze vraag te geven in een uitgebreide test met de RTX 3080 als videokaart. Nu hebben we dezelfde test ook op een AMD-videokaart gedaan, wat ons in staat stelt de resultaten met elkaar te vergelijken.

In dit artikel zoeken we uit hoeveel cores en threads de beste game-ervaring opleveren in combinatie met een Radeon RX 6800 XT. Dit vergelijken we met de eerder vergaarde data van de GeForce RTX 3080 om zo te onderzoeken wie van de twee de efficiëntere driver heeft en wie juist meer aanspraak op de processorcores moet doen.