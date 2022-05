Hoe Nederlandse start-up bijna techgigant werd

Een robot tikt tegen de telefoon aan. Een zware stem die zo uit een trailer van een Hollywood-film lijkt te komen, neemt het woord. "Can a smartphone augment your reality?" Op het beeld van de smartphone is een app te zien die de locatie van restaurants toont over een camerabeeld heen. Het is onderdeel van de invloedrijkste reclamecampagne in de telecomwereld ooit: Droid Does van de Amerikaanse provider Verizon. Het bezorgde de boost aan Android die het mobiele besturingssysteem tot wereldwijde marktleider maakte.

En die app die je ziet? Dat is Layar, zo vertelt de stem. Die app komt niet uit Silicon Valley, maar uit Amsterdam. Het had de 'Google van augmented reality' moeten worden, een techgigant van Nederlandse bodem. De oprichters waren een tijdlang rocksterren, gaven Ted-talks en spraken geregeld met de jetset van Silicon Valley. De directies van Google, Apple en Facebook kenden de oprichters en hielden het bedrijf in de gaten.

En toch liep het anders. Na een vliegende start in 2009 en een miljoeneninvestering van Intel ging het roer in 2011 om, in een poging om er een winstgevend bedrijf van te maken. Uiteindelijk lukte dat niet en verkocht Layar zichzelf aan een Amerikaanse concurrent in 2014. En die ging een paar jaar later zelf failliet.

Dit is het verhaal van misschien wel de invloedrijkste smartphonestart-up van Nederlandse bodem tot nu toe. Het verhaal van een bedrijf dat op weg leek om toe te treden tot de elite van de wereldwijde techsector. Tweakers sprak in de afgelopen maanden met betrokkenen om te achterhalen hoe Layar ontstond, hoe het uitgroeide tot de lieveling van Silicon Valley en hoe het daarna tóch nog misging.