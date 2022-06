Kilometerheffing: beter voor klimaat én portemonnee

De volgende regering staat voor een serieuze uitdaging. Hoe kunnen de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald, de mobiliteitsbelastingen voor de staatskas worden veiliggesteld en de lasten eerlijker worden verdeeld? Het antwoord is een kilometerheffing, oftewel betalen voor het gebruik van een auto en niet voor het bezit ervan.

Eerlijker

Betalen voor gebruik is een veel logischer en eerlijker systeem dan het huidige. Nu is het zo dat veelrijders, vaak in grote, dure en energieslurpende wagens, de wegen en het milieu het zwaarst belasten, maar naar rato van het aantal kilometers minder wegenbelasting betalen. Iemand die weinig rijdt, al dan niet in een zuinige wagen, wordt dus gestraft én gestimuleerd om een auto dan ook regelmatig te gebruiken.