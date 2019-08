Newgrounds werkt aan emulator voor Flash-content

Newgrounds, een website die zich onder meer bezighoudt met het aanbieden van Flash-spelletjes, werkt aan een emulator om Flash-content te emuleren. De emulator wordt opensource en moet ervoor zorgen dat Flash op het web blijft werken.

De aanbieder van Flash-spelletjes maakte het nieuws zelf bekend op zijn forum, nadat er geruchten over waren verschenen. De emulator gaat Ruffle heten, en moet ervoor zorgen dat Flash-content afgespeeld kan blijven worden zodra Adobe de stekker eruit trekt; de software heeft namelijk al een tijdje de End Of Life-status. Dat betekent dus dat websites die games of animaties op basis van Flash aanbieden, een alternatief moeten zoeken.

Met Ruffle denkt Newgrounds Flash-content bruikbaar te houden. De emulator, geschreven in Rust, krijgt daarbij ook een browser-plugin die automatisch Flash-content herkent op websites en deze kan de code automatisch vervangen door Ruffle. Geïnteresseerden kunnen de ontwikkeling van de software volgen op de bijbehorende website, en daar is ook een demo te zien. Gebruikers kunnen hun eigen .swf-bestanden uploaden om deze door Ruffle af te laten spelen.

Flash is al enige tijd uit de gratie op het web, met name vanwege veiligheidsproblemen en nieuwe technologieën zoals html5. Grote browsers zoals Chrome, Firefox en Safari hebben Flash niet meer standaard aan staan.