Technics introduceert twee nieuwe directdrive-draaitafels

Panasonic heeft op de CES in Las Vegas twee nieuwe directdrive-draaitafels van zijn submerk Technics voorgesteld. Het gaat om de SL-1210MK7, die voortborduurt op de iconische Technics SL-1200 uit 1972, en de SL-1500C Premium Class.

De zwarte SL-1210MK7 heeft hetzelfde ontwerp als de eerdere modellen in dezelfde serie, maar beschikt over een nieuw ontwikkelde, kernloze directdrive-motor. Die moet een einde maken aan onregelmatigheden in de rotatie die bij deze systemen kunnen optreden, een verschijnsel dat bekend staat als cogging. Door de ijzeren kern uit de stator te verwijderen, heeft Panasonic naar eigen zeggen de belangrijkste oorzaak van cogging weggenomen. Het model biedt ook enkele nieuwe dj-functies, zoals Reverse Play. Als de snelheidsknop en start-stopknop tegelijk worden ingedrukt, draait de draaischijf achteruit, wat dj's meer creatieve mogelijkheden geeft. Verder heeft de gebruiker keuze uit blauwe en rode ledverlichting.

Panasonic noemt de SL-1210MK7 'de eerste nieuwe standaard dj-draaitafel in negen jaar'. De originele Technics SL-1200 debuteerde in 1972 en werd al snel de gedroomde platenspeler voor radio- en club-dj's. De productie viel stil in 2010, maar werd door de hernieuwde interesse in vinyl in 2016 hervat.

Op de CES onthulde Panasonic ook de Technics SL-1500C Premium Class, een draaitafel voor een breder publiek van vinylliefhebbers. Belangrijkste kenmerken zijn de kernloze directdrive-motor en de gevoelige toonarm met een hoogwaardig Ortofon 2M Red-element. Om het afspelen van platen te vereenvoudigen, kan de ingebouwde phono-equalizer verbinding maken met audioapparaten zonder phono-ingangsklemmen. Prijzen van de toestellen zijn nog niet bekendgemaakt.