Pc-gamers die Fallout 76 bezitten krijgen Steam-versie gratis

Gamers die de pc-versie van Fallout 76 hebben gekocht via de Bethesda.net-launcher, krijgen de Steam-versie gratis. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten ze voor 12 april hun Steam-account aan de launcher van Bethesda koppelen.

De Steam-versie van Fallout 76 komt op 14 april uit, samen met de Wastelanders-uitbreiding op alle platforms. De release zou een week eerder plaatsvinden, maar dat is uitgesteld vanwege perikelen rondom de coronapandemie. Bethesda laat nu weten dat gamers die Fallout 76 al hebben gekocht via de Bethesda.net-launcher, in aanmerking komen voor een exemplaar op Steam. Er is overigens crossplay tussen beide platforms.

Spelers kunnen Atoms die ze tot nu toe in het spel hebben verzameld en gekocht, niet meenemen naar de Steam-versie. Datzelfde geldt voor het betaalde Fallout 1st-abonnement. Items die zijn aangeschaft via de Atomic Shop, zijn wel beschikbaar op beide platforms. Gamers die tussen 14 en 28 april Fallout 76 aanschaffen op Steam, krijgen daar de Fallout Classic Collection bij. Dat is een bundel met Fallout 1, Fallout 2 en Fallout Tactics.

Fallout 76 kwam in oktober 2018 uit voor consoles en voor de pc via Bethesda's eigen launcher. Het spel bevatte geen npc's. Er waren dus geen personages in het spel met quests en dialogen, iets waar Fallout juist om bekendstaat. De game kreeg daar veel kritiek op. Met de nieuwe Wastelanders-uitbreiding voegt Bethesda dergelijke npc's en een nieuwe verhaallijn toe. De uitbreiding is gratis voor iedereen die het spel al heeft.