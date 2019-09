Fallout 76-spelers klagen over te betalen koelkast als niet-cosmetisch item

Fallout 76-spelers klagen over de introductie in het spel van twee items die niet slechts cosmetisch zijn. Het gaat om een koelkast en een robot die automatisch spullen zoekt. Deze items zijn beschikbaar in de digitale winkel van het spel voor respectievelijk zeven en vijf euro.

Op de Reddit-pagina voor Fallout 76 klagen nogal wat spelers over de introductie van de koelkast in het bijzonder, waarbij het vooral draait om de eerdere belofte dat de Atomic Store alleen microtransacties voor cosmetische items zou aanbieden. Pete Hines van Bethesda gaf vorig jaar in een interview met Metro aan dat microtransacties enkel cosmetisch zouden zijn en dat er geen pay-to-winelementen in het spel zouden komen. Daarin kwam eerder in zekere zin al verandering door de toevoeging van repareerkits die met de digitale ingamemunteenheid Atoms in de winkel konden worden gekocht. Volgens spelers werd daarmee een hellend vlak gecreëerd. Daaraan refereren ze nu weer bij de introductie van de koelkast en de robot, die spelers in ieder geval een gameplayvoordeel opleveren.

De koelkast moet eerst worden gebouwd. Spelers kunnen er voedsel en drinken in plaatsen, waarbij de snelheid van bederven met vijftig procent wordt gereduceerd. Hiervoor moeten spelers 700 Atoms betalen, wat ongeveer gelijkstaat aan zeven euro. Daarnaast is de Collectron Station geïntroduceerd met de nieuwe patch. Dit is een robot die de nabije omgeving afspeurt naar eenvoudige spullen en afval. Deze robot kost 500 Atoms. Omdat Atoms alleen in een paar vaste bundelhoeveelheden kunnen worden aangeschaft, kunnen spelers twintig euro kwijt zijn voor het verkrijgen van zowel de robot als de koelkast, aangezien een bundel van 1100 Atoms niet volstaat; de volgende bundeloptie die beschikbaar is, bestaat uit 2400 Atoms voor twintig euro. Atoms zijn overigens ook in het spel te verdienen door taken uit te voeren en uitdagingen het hoofd te bieden.

Op Reddit wordt ook geklaagd over het feit dat het idee van de koelkast eerder door een lid van de community werd geopperd. Bethesda reageerde daar toen positief op; een medewerker gaf aan dat de suggestie werd doorgegeven aan het ontwikkelteam. Ook is er een speler die aan de hand van de prijs voor de koelkast de vergelijking met Automatron maakt. Dit is een add-on voor Fallout 4 uit 2016 die voor tien euro een veelheid aan nieuwe content biedt. Verder vinden nogal wat spelers dat de robotverzamelaar en koelkasten queestebeloningen zouden moeten zijn en geen deel moeten uitmaken van de Atomic Store.