SNK toont Neo Geo Arcade Stick Pro met ingebouwde console

Ontwikkelaar SNK heeft de Neo Geo Arcade Stick Pro aangekondigd. Het gaat om een soort gameconsole die in een controller is ingebouwd. De Arcade Stick Pro bevat twintig games en zal wereldwijd worden verkocht. Een releasedatum en prijs zijn nog onbekend.

De Arcade Stick Pro is een controller met ingebouwde console. Het ontwerp is gebaseerd op de controller van de Neo Geo CD-console uit de jaren negentig. De spelcomputer bevat een hdmi-poort, een 3,5mm-jack en een usb-poort van het type A. De controllers van de Neo Geo Mini, SNK's vorige console, kunnen ook op de Arcade Stick Pro worden aangesloten. Daarnaast kan de Arcade Stick Pro functioneren als losse controller, met ondersteuning voor de pc en de Neo Geo Mini.

De Arcade Stick Pro zal twintig ingebouwde games bevatten. Welke spellen dit zijn, is nog onduidelijk, maar verwacht worden titels als Metal Slug en King of Fighters, die ook al met de Neo Geo Mini werden geleverd. Onlangs is een personage uit Fatal Fury aangekondigd als vechter in Super Smash Bros. Ultimate, dus die game zal waarschijnlijk eveneens aanwezig zijn.

De eerdergenoemde Neo Geo Mini kwam vorig jaar uit. De internationale versie van die console kostte destijds 130 Britse pond, omgerekend zo'n 145 euro. De controllers werden los verkocht voor 25 pond per stuk, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 30 euro. De console werd met veel kritiek ontvangen. Zo was het ingebouwde scherm volgens veel nieuwsmedia vrij slecht. De spelcomputer bevatte daarnaast een mini-hdmi-connector in plaats van een normale hdmi-poort. De beeldkwaliteit bleek via mini-hdmi bovendien erg wazig en uitgerekt. Of SNK dit laatste probleem heeft verholpen in de Arcade Stick Pro, moet nog blijken.