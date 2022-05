Xiaomi werkt aan draadloos laden met 80W

Xiaomi demonstreert draadloos laden op 80 watt. Het Chinese bedrijf claimt dat met de technologie een smartphone met een accu met capaciteit van 4000mAh in negentien minuten volledig is op te laden.

Xiaomi toont hoe een smartphone met de 80W-technologie draadloos in een minuut tot 10 procent van de accucapaciteit is op te laden en binnen acht minuten tot de helft van de capaciteit. Volledig opladen van de 4000mAh-accu zou in negentien minuten geschieden.

Niet bekend is wanneer Xiaomi draadloos laden op 80W beschikbaar gaat maken. In augustus introduceerde het bedrijf de Mi 10 Ultra met op 50W draadloos laden. De 4500mAh-accu van dat toestel is in veertig minuten volledig draadloos te laden.

In maart van dit jaar introduceerde Xiaomi draadloos laden met 40W en vorig jaar met 30W. Bij draadloos laden op 30W duurt het 69 minuten om een 4000mAh-accu volledig te laden. Concurrent Oppo introduceerde in juli een draadloze 65W-lader die een 4000mAh-accu in een half uur volledig kan laden.