Bunq betaalde ruim 10 miljoen euro terug aan slachtoffers van phishing

Bunq betaalde in 2024 ruim tien miljoen euro terug aan klanten die slachtoffer werden van phishing. Het bedrijf is meestal niet verplicht om dit te doen, maar kreeg onlangs kritiek omdat de bank geen beveiligingsmaatregelen zou hebben, in tegenstelling tot andere Nederlandse banken.

Het uitgekeerde bedrag is onderdeel van een coulanceregeling waarbij slachtoffers van bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude hier in sommige gevallen voor gecompenseerd worden. Het bedrijf keerde in totaal 10.016.000 euro uit aan klanten. In 2023 werd er onder de coulanceregeling 203.000 euro uitgekeerd, zo blijkt uit het jaarverslag van Bunq.

Het bedrag was in 2024 aanzienlijk hoger omdat de Nederlandse bank zijn beleid aanpaste. Oorspronkelijk werden klanten alleen in uitzonderlijke gevallen gecompenseerd, maar dat blijkt nu veel vaker te gebeuren. Hoe vaak precies, dat laat de bank niet weten.

Bunq paste het beleid aan nadat de NOS en NRC in mei van 2024 concludeerden dat klanten van de bank disproportioneel vaak slachtoffer van phishing werden. De bank zou geen beveiligingsmaatregelen hebben om phishing te voorkomen. Sindsdien trof het bedrijf beveiligingsvoorzorgsmaatregelen en zegt Bunq dat slachtoffers onder bepaalde omstandigheden gecompenseerd worden: "Als slachtoffers juridisch gezien recht hebben op compensatie, doen we dat altijd. Hebben ze dat niet, dan evalueren we in ernstige gevallen zorgvuldig per situatie of er extra coulance op zijn plaats is."