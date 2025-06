'Compatibiliteitsmodus' in iOS 26 geeft hint naar vouwbare iPhone

Apps voor Apple's mobiele besturingssysteem iOS 26 passen zich automatisch aan wanneer er nieuwe hardware verschijnt met een andere schermverhouding. Tot nu toe was dat niet mogelijk binnen de sdk. Dat is een aanwijzing dat Apple werkt aan een iPhone met vouwbaar scherm.

In een sessie van Apple tijdens WWDC vorige week noemt Apple specifiek de 'compatibiliteitsmodus voor nieuwe hardware', merkte 9to5Mac op. "Er is een andere compatibiliteitsmodus, specifiek voor nieuwe hardware", zo zegt de presentator in de sessie. "Voorheen, wanneer nieuwe hardware met een andere schermgrootte werd uitgebracht, schaalde het systeem de gebruikersinterface van je app. Die schaal bleef behouden totdat je een nieuwere sdk gebruikte en je app opnieuw indiende. Zodra je een app bouwt en indient met de iOS 26-sdk, schaalt of letterboxt het systeem de gebruikersinterface van je app niet meer voor een nieuwe schermgrootte."

De site ziet daarin een hint naar de komst van een iPhone met vouwbaar scherm. De geruchten daarover gaan al jaren en volgens de meest recente geruchten staat die gepland voor september volgend jaar. Die zou door zijn vorm een andere schermverhouding hebben. Omdat veel ontwikkelaars hun apps elk jaar wel een update geven, zouden veel apps voor de release van de vouwbare iPhone werken met de iOS 26-sdk en dus meeschalen met de schermverhouding van de nieuwe telefoon.