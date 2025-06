Tinder brengt functie voor 'double dates' met groepschat volgende maand uit

Datingapp Tinder brengt volgende maand zijn eerder aangekondigde functie 'double dates' uit. Daarmee wordt het mogelijk om in plaats van een een-op-eenmatch een groep te hebben van vier mensen om mee te matchen.

Een gebruiker kan maximaal drie vrienden kiezen om een duo mee te vormen. Andere gebruikers die duo's hebben gevormd, krijgen dan beide profielen te zien. Als één gebruiker een duo een like geeft, maakt Tinder een groepschat aan, zegt het bedrijf.

De datingapp heeft de functie al getest. In de groepschats stuurden gebruikers ongeveer 35 procent meer berichten dan in één-op-éénchats. Tinder noemt geen cijfers over hoeveel succesvolle dates er voortgekomen zijn uit de matches met de nieuwe functie. Double Dates is live in de VS en diverse andere landen en gaat volgende maand wereldwijd live.