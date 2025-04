Instagram krijgt strengere regels voor AI-seksueel getinte beelden

Facebook en Instagram krijgen strengere regels rondom zonder toestemming door AI gegenereerde seksueel getinte beelden. Tot nu toe moest dat denigrerend zijn om tegen de regels te zijn, maar nu is het voldoende als het zonder toestemming is gemaakt van degene die is afgebeeld.

Moederbedrijf Meta, dat Instagram, WhatsApp en Facebook heeft, volgt de bevindingen van het eigen Oversight Board. Die heeft bepaald dat de regels rondom AI-beelden niet eenduidig of duidelijk waren. Zo zeggen de voorwaarden nu dat het moet gaan om denigrerende beelden, maar volgens het Oversight Board hoeven de beelden niet denigrerend te zijn om grote impact te hebben op degene die zonder toestemming is afgebeeld.

Ook adviseert het Oversight Board om de bewoording en classificatie aan te passen. Zo vermelden de voorwaarden dat het gaat om een photoshop, maar dat is te specifiek volgens de toezichthouder. Ook valt het nu onder de regels voor pesten, maar het zou moeten vallen onder seksuele uitbuiting. Het Oversight Board nam de regels onder de loep aan de hand van twee casussen. Eentje ging om een publiek figuur uit India, de ander uit de VS.