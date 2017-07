Man heeft twintig jaar lang brood op plank door hacken van online games

Het lijkt een droom voor iedere hacker: jarenlang onzichtbaar verschillende exploits en hacks gebruiken om daar je brood mee te verdienen. Toch zegt één man dat dat hem lukte door om twintig jaar lang gehackte goederen en valuta van online games te verkopen via websites.

In een artikel van Motherboard vertelt Manfred, zoals de man genoemd wil worden, over zijn bestaan als hacker en hoe hij claimt hier twintig jaar lang zijn geld mee verdiend te hebben. De man heeft meer dan twintig mmo's gehackt, waaronder Guild Wars 2 en Lord of the Rings Online, en verkocht de 'gestolen' spullen op allerlei grijze markten voor echt geld. Hij deed dit twintig jaar lang en kon hiermee onder meer voor zijn opleiding betalen. Deze activiteiten van de hacker zijn nog grotendeels onopgemerkt gebleven.

Manfred begon als student met het hacken van het spel Ultima Online, een online game waarin spelers een beperkte hoeveelheid grondgebied hebben voor het aanleggen van gebouwen. In de game vond hij een manier om huizen van andere spelers te verwijderen en daarna de bouwgrond over te nemen. Hij begon het hacken serieus te nemen vanaf het moment dat hij zijn eerste Ultima Online-kasteel via eBay verkocht; het kasteel leverde hem tweeduizend dollar op.

Manfred is inmiddels gestopt met hacken: hij heeft nu een 'echte' baan een werkt bij een consultatiebureau. "Iets minder romantisch maar wel eerlijker", zo zegt de anonieme hacker. De toevoeging van in-game aankopen is tegenwoordig een dermate belangrijke onderdeel van het verdienmodel van ontwikkelaars, dat de hacker gamemakers op dit punt niet in de wielen wil rijden. Manfred wil tegenover Motherboard niet zeggen hoeveel geld hij in totaal heeft verdiend met de hacks, maar hij zegt zichzelf wel te hebben beschouwd als een groothandelaar in de valuta en goederen van allerlei online games.

Een screenshot uit Ultima Online