CryptoPunk-token van alien met mondkapje is voor 10 miljoen euro geveild

Zijn al die analoge, met verf vervaardigde kunstwerken die via dure veilinghuizen worden verkocht nou echt hun geld waard? Digitale 'kunst' kan echter ook aardig wat opleveren. Zoals een CryptoPunk-nft van een alien met mondkapje, die voor bijna 10 miljoen euro is geveild.

Veilinghuis Sotheby's heeft het 'extreem zeldzame' kunstwerk genaamd Alien CryptoPunk #7523 uit de collectie van digitale kunstliefhebber en verzamelaar Sillytuna verkocht. Deze veiling was onderdeel van een grotere ronde waarin non-fungible tokens of nft's worden geveild. Volgens het Britse veilinghuis betekent de opbrengst van 11,8 miljoen dollar, omgerekend iets minder dan 10 miljoen euro, een nieuw wereldrecord voor een enkele CryptoPunk.

Het token, ook wel Covid Alien genoemd, is gekocht door Shalom Meckenzie, de grootste aandeelhouder van het digitale sportbedrijf DraftKings. De naam Covid Alien komt voort uit het feit dat in dit geval een blauwe huidskleur is gebruikt en dat er een mondkapje zichtbaar is. CryptoPunk #7523 is in 2017 gemaakt en is een van negen alien-CryptoPunks die zijn gemaakt door Matt Hall en John Watkinson, de oprichters van Larva Labs. Het is het enige exemplaar met een mondkapje.

In totaal zijn er 10.000 unieke CryptoPunks met 24x24 pixels. Naast de zeldzame negen aliens zitten er ook 24 apen, 88 zombies, 3840 vrouwen en 6039 mannen in de gehele collectie. Ze hebben allemaal maximaal acht onderscheidende eigenschappen.

Nft's zijn de laatste tijd erg populair geworden. Als mensen nft's kopen, krijgen ze de rechten tot het unieke token op de blockchain en niet zozeer het kunstwerk zelf. De meeste nft’s zijn plaatjes of video’s, maar sommige zijn als nft 'geboren' door een smart contract een actie uit te laten voeren en daarmee nft’s te creëren, zoals Cryptokitties en de CryptoPunks.