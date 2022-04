Tim Berners-Lee verkoopt originele www-broncode als nft

Als je onderdeel wil zijn van de internetgeschiedenis kun je een heel populaire website maken, of hopen dat je meme viral gaat, maar er is ook een makkelijkere methode. Je kunt straks letterlijk het web kopen, want de eerste broncode daarvan wordt geveild als nft.

Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web, veilt de originele code waarmee hij in 1989 het web maakte als een non-fungible token. Dat is een recente ontwikkeling binnen blockchaintechnologie waarbij digitale werken met een timestamp en cryptografische handtekening op de blockchain worden opgeslagen. Daarmee kan een artiest of programmeur zijn digitale werk claimen als eigendom, maar die timestamp maakt het ook mogelijk het werk door te verkopen als een zogenaamde nft. Nu doet Berners-Lee dat dus met de code waarmee de eerste webbrowser werd gemaakt.

De code wordt vanaf 23 juni geveild bij veilinghuis Sotheby's. Dat verkocht eerder al andere nft's en ziet veel heil in de technologie. De prijs voor Berners-Lees code begint bij duizend dollar, maar verwacht wordt dat de prijs flink op zal lopen. Het kavel krijgt de naam This Changed Everything. Het is een verwijzing naar het belang van het internet, dat Sotheby's met gevoel voor drama op een lijn zet met Galileo's bewijs dat de aarde om de zon draait, de boekdrukmachine van Gutenberg, en Einsteins Relativiteitstheorie.

Het kavel bestaat uit vier stukken. Het gaat om de originele bestanden van de eerste WorldWideWeb-applicatie waarmee webbestanden konden worden gemaakt en gelinkt, die tussen 3 oktober 1990 en 24 augustus 1991 werden geschreven. De code bestaat uit 9555 regels en bevat de eerste vormen van HTML en HTTP, en URI's. Ook zit er de originele readme-file bij voor de eerste gebruikers. Kopers krijgen daarnaast een 30-minuten durende animatievideo waarin de code geschreven wordt, en een svg met de code daarop. Tot slot heeft Berners-Lee een nieuwe readme geschreven met hoe hij nu en toen denkt en dacht over de code en het ontwerp van de browser.