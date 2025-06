Rechter: Broadcom moet VMware voorlopig ondersteunen voor Rijkswaterstaat

De Nederlandse Rijkswaterstaat krijgt in een kort geding tegen Broadcom gelijk over de voorlopige ondersteuning van VMware. Het overheidsorgaan wil dat het techbedrijf ondersteuning blijft bieden terwijl het naar nieuwe software overstapt en de rechtbank erkent dat voorlopig.

Volgens een voorzieningenrechter in Den Haag moet Broadcom de VMware-producten twee jaar blijven ondersteunen voor Rijkswaterstaat, ook wanneer het overheidsorgaan geen licentie meer bij de softwareverkoper afneemt. Het gaat om een uitspraak in een kort geding. Er komt nog een definitieve uitspraak.

Rijkswaterstaat wil geen VMware meer gebruiken nadat Broadcom de softwaretoepassingen eind 2023 overnam en de licentievoorwaarden veranderde. Zo stopte het bedrijf met doorlopende eeuwige licenties en werden de software en ondersteuning als pakket verkocht. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat dit pakket voor Rijkswaterstaat 18,65 miljoen euro voor drie jaar zou kosten. Dit vindt de instantie een oneerlijke prijs.

Rijkswaterstaat had een eeuwige licentie en stapte niet over op het nieuwe licentiemodel. Broadcom gaf ter tegemoetkoming een jaar doorlopende ondersteuning, maar wilde daarna een nieuwe overeenkomst sluiten. Uit communicatieverkeer tussen de partijen blijkt dat wanneer er geen deal zou plaatsvinden, Broadcom zou stoppen met volledige ondersteuning van de gebruikte virtualisatiesoftware. Het overheidsorgaan claimt dat de aangeboden blijvende ondersteuning, in dit geval alleen kritieke beveiligingsupdates, niet voldoende is.

De voorzieningenrechter gaat hierin mee en vindt dat Broadcom maximaal twee jaar meer ondersteuning moet bieden, waaronder 'beveiligingsupdates, onderhoud, bug- en beveiligingsfixes en technische ondersteuning'. Rijkswaterstaat moet bepaalde softwareonderdelen wel afnemen tegen een bedrag van bijna 1,8 miljoen euro per jaar. De ondersteuning en betaling lopen uiterlijk op 23 juli 2027 af, of wanneer het overheidsorgaan overgestapt is op andere software.

Broadcom nam VMware in 2023 over en stopte daaropvolgend onder meer met eeuwige licenties en eenmalige licenties. Ook verkocht het bedrijf bepaalde bedrijfstakken van VMware en werden honderden werknemers ontslagen. De Europese Commissie startte een onderzoek naar het nieuwe licentiebeleid van Broadcom.